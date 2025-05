Các nguyên nhân phổ biến nhất của viêm mô tế bào là

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus

Viêm mô tế bào thường do liên cầu tan máu beta nhóm A (ví dụ: S. pyogenes) hoặc S. aureus gây ra. Hàng rào bảo vệ da thường bị tổn thương.

Streptococci gây ra sự nhiễm khuẩn lan truyền nhanh và lan tỏa, bởi vì chúng sản xuất các enzym (streptokinase, DNase, hyaluronidase) làm phá vỡ các thành phần tế bào gây viêm.

Viêm mô tế bào do tụ cầu chủ yếu là khu trú và thường xảy ra ở các vết thương hở hoặc áp xe da.

Biểu hiện của viêm mô tế bào do liên cầu Viêm mô bào do liên cầu kèm theo hoại tử mô © Springer Science+Business Media Viêm mô bào do liên cầu kèm theo viêm bạch huyết Bức ảnh này cho thấy đỏ và sưng khu trú ở cẳng chân, thường kèm theo nóng và ấn đau, đặc trưng của viêm mô bào khu trú. Bác sĩ lâm sàng đã đánh dấu đường viền của viêm mô bào bằng bút, để dễ nhận biết mức lan ra hoặc khỏi. Lưu ý đường đỏ kéo dài lên đùi do viêm bạch huyết. ... đọc thêm © Springer Science+Business Media Viêm mô bào do Streptococcal Bức ảnh này cho thấy ban đỏ và sưng khu trú, thường đi kèm với cảm giác ấm nóng và đau, đặc trưng của viêm mô tế bào khu trú. Lưu ý rằng bác sĩ lâm sàng đã đánh dấu đường viền của viêm mô tế bào bằng bút, để dễ nhận biết sự lây lan hoặc khỏi. ... đọc thêm © Springer Science+Business Media

S. aureus kháng methicillin (MRSA-USA300) là chủng MRSA chiếm ưu thế trong cộng đồng ở Hoa Kỳ (MRSA liên quan đến cộng đồng [CA-MRSA]) (1). Nếu nghi ngờ S. aureus thì nhiễm khuẩn do MRSA nên được xem là nguyên nhân có thể xảy ra nhất. Bệnh nhân tiếp xúc với MRSA trong bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng có thể có một chủng MRSA có kiểu kháng thuốc khác với MRSA-USA300.

Các nguyên nhân ít phổ biến hơn của viêm mô tế bào là

Streptococci nhóm B (ví dụ: S. agalactiae ) ở người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường

Trực khuẩn gram âm (ví dụ: Haemophilus influenzae ) ở trẻ em

Pseudomonas aeruginosa trên bệnh nhân tiểu đường hoặc giảm bạch cầu trung tính, người sử dụng bồn tắm nước nóng hoặc spa và bệnh nhân nhập viện

Vết cắn của động vật có thể dẫn đến viêm mô tế bào và thường do vi trùng; Pasteurella multocida thường là nguyên nhân gây ra vết cắn ở mèo, và các loài Pasteurella hoặc Capnocytophaga thường gây ra trong vết cắn của chó.

Các thương tổn do ngâm nước ngọt có thể dẫn đến viêm mô tế bào do Aeromonas hydrophila gây ra. Các thương tổn do ngâm trong nước muối ấm có thể dẫn đến viêm mô tế bào do Vibrio vulnificus gây ra.

Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể bị nhiễm các sinh vật cơ hội, bao gồm vi khuẩn gram âm (như Proteus, Serratia, Enterobacter hoặc Citrobacter), vi khuẩn kỵ khí và các loài Helicobacter và FusariumMycobacteria hiếm khi gây ra viêm mô tế bào.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm các bất thường về da (ví dụ: chấn thương, loét, nhiễm nấm, tổn thương hàng rào bảo vệ da khác do bệnh da có từ trước), thường gặp ở những bệnh nhân bị suy tĩnh mạch mạn tính hoặc phù bạch huyết. Viêm mô tế bào tái phát thường gặp ở vị trí các vết sẹo do phẫu thuật tim mạch hoặc mạch máu, đặc biệt là trường hợp có nhiễm nấm bàn chân kèm theo. Thông thường, bệnh không có tiền triệu hoặc vị trí đường vào.