Phản ứng và phát ban do thuốc

Các triệu chứng và dấu hiệu của hồng ban nhiễm sắc do thuốc và phản ứng của thuốc

Các triệu chứng và dấu hiệu khác nhau tùy theo nguyên nhân và phản ứng cụ thể (xem bảng Các loại phản ứng thuốc và tác nhân gây bệnh điển hình).

Ví dụ về phát ban và phản ứng do thuốc Mày đay Các tổn thương mề đay (nổi cục sẩn hoặc nổi mề đay) là những mảng có tính di chuyển, nổi cao, ngứa, đỏ do phù nề tại chỗ trên da. ... đọc thêm Ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp Phát ban dạng mụn trứng cá Ảnh này cho thấy phát ban dạng mụn trứng cá trên ngực do điều trị bằng corticosteroid. BÁC SĨ P. MARAZZI/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC Phát ban dạng sởi Ảnh này cho thấy tình trạng phát ban dạng sởi do sử dụng thuốc. Hình ảnh do bác sĩ Anar Mikailov, thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, cung cấp. Phản ứng thuốc cố định Bức ảnh này cho thấy một mảng màu tím sẫm với ban đỏ nhẹ và vẩy ở ngoại vi. Hình ảnh do bác sĩ Karen McKoy cung cấp

Bảng Các loại phản ứng thuốc và các tác nhân gây bệnh điển hình Bảng

Các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch thường gây ra phát ban do thuốc hoặc các triệu chứng ở da (1). Phổ biến nhất bao gồm như sau:

Phát ban da (ví dụ: chàm, dạng sởi, dạng lichen)

Bệnh bạch biến

Ngứa

Các ví dụ ít phổ biến hơn bao gồm như sau:

Bệnh da dạng vẩy nến

Bệnh lý bọng nước

Hội chứng Stevens-Johnson/ly hoại tử biểu bì nhiễm độc

Phản ứng thuốc có tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân

Nguy cơ cao nhất khi phối hợp các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Khi chỉ sử dụng các thuốc đơn lẻ, nguy cơ cao nhất với các thuốc ức chế kháng nguyên liên quan đến tế bào lympho T gây độc tế bào 4 (CTLA-4), tiếp theo là các thuốc ức chế thụ thể chết tế bào theo chương trình 1 (PD1), sau đó là các thuốc ức chế phối tử gắn kích hoạt chết tế bào theo chương trình 1 (PD-L1).