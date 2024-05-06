Phản ứng và phát ban do thuốc

Thuốc và thuốc phiên bất hợp pháp có thể gây ra nhiều phát ban và phản ứng trên da. Những vấn đề nghiêm trọng nhất trong số này sẽ được thảo luận ở phần khác trong CẨM NANG và bao gồm hội chứng Stevens-Johnson và ly hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng quá mẫn, bệnh huyết thanh, viêm da tróc vảy, phù mạch, sốc phản vệ và viêm mạch do thuốc.
Thuốc cũng có thể liên quan đến rụng tóc, liken phẳng, hồng ban nút, thay đổi sắc tố, lupus ban đỏ hệ thống, phản ứng nhạy cảm với ánh sáng, pemphigus và dạng pemphigus.
Các phản ứng thuốc và thuốc phiện khác được phân loại theo loại tổn thương.
Các triệu chứng và dấu hiệu của hồng ban nhiễm sắc do thuốc và phản ứng của thuốc
Các triệu chứng và dấu hiệu khác nhau tùy theo nguyên nhân và phản ứng cụ thể (xem bảng Các loại phản ứng thuốc và tác nhân gây bệnh điển hình).
Các tổn thương mề đay (nổi cục sẩn hoặc nổi mề đay) là những mảng có tính di chuyển, nổi cao, ngứa, đỏ do phù nề tại chỗ trên da.
Ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp
Ảnh này cho thấy phát ban dạng mụn trứng cá trên ngực do điều trị bằng corticosteroid.
BÁC SĨ P. MARAZZI/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC
Ảnh này cho thấy tình trạng phát ban dạng sởi do sử dụng thuốc.
Hình ảnh do bác sĩ Anar Mikailov, thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, cung cấp.
Bức ảnh này cho thấy một mảng màu tím sẫm với ban đỏ nhẹ và vẩy ở ngoại vi.
Hình ảnh do bác sĩ Karen McKoy cung cấp
Các tổn thương mề đay (nổi cục sẩn hoặc nổi mề đay) là những mảng có tính di chuyển, nổi cao, ngứa, đỏ do phù nề tại chỗ trên da.
Ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp
Ảnh này cho thấy phát ban dạng mụn trứng cá trên ngực do điều trị bằng corticosteroid.
BÁC SĨ P. MARAZZI/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC
Ảnh này cho thấy tình trạng phát ban dạng sởi do sử dụng thuốc.
Hình ảnh do bác sĩ Anar Mikailov, thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, cung cấp.
Bức ảnh này cho thấy một mảng màu tím sẫm với ban đỏ nhẹ và vẩy ở ngoại vi.
Hình ảnh do bác sĩ Karen McKoy cung cấp
Các loại phản ứng thuốc và các tác nhân gây bệnh điển hình
Loại phản ứng
Mô tả và Nhận xét
Các nguyên nhân điển hình
Bùng phát trứng cá
Tương tự như mụn trứng cá nhưng không có nhân mụn và thường khởi phát đột ngột
Corticosteroid, thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) và thuốc ức chế protein kinase hoạt hóa mitogen (MEK), halogen (ví dụ: iodides, bromides), hydantoins, androgen steroid, lithium, isoniazid, phenytoin, phenobarbital, vitamins B2, B6, and B12
Hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP)
Xuất hiện nhanh chóng và mụn mủ lan rộng
Chủ yếu là kháng sinh nhưng một số loại thuốc khác
Phát ban có mụn nước
Xuất hiện mụn nước và bọng nước lan rộng
Pemphigus: Kháng sinh, penicillamine và các hợp chất thiol khác (bao gồm thuốc hạ huyết áp)
Dạng Pemphigus bọng nước: Penicillamine và furosemide (phổ biến nhất), thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, điển hình là thuốc ức chế PD-1
Bệnh da bọng nước globulin miễn dịch A (IgA) thành dải: Vancomycin (phổ biến nhất)
Hoại tử da
Xuất hiện dưới dạng các tổn thương dát đỏ hoặc xuất huyết, đau, giới hạn rõ tiến triển thành bọng nước xuất huyết và hoại tử da dày với sự hình thành vảy
Warfarin , heparin , barbiturate, epinephrine , norepinephrine , vasopressin , levamisole (chất gây ô nhiễm trong các chế phẩm đường phố của cocaine), xylazine (thường được thêm vào fentanyl trong hỗn hợp thuốc bất hợp pháp)
Xuất hiện dưới dạng hội chứng giống lupus, mặc dù thường không phát ban
Procainamide, minocycline, hydralazine, thuốc chống yếu tố hoại tử khối u (TNF), penicillamine, isoniazid, quinidine, interferon, methyldopa, chlorpromazine
Phản ứng thuốc kèm theo tăng bạch cầu đa nhân ái toan và các triệu chứng toàn thân hoặc hội chứng quá mẫn với thuốc
Biểu hiện bằng sốt, phù mặt và phát ban 2–6 tuần sau liều thuốc đầu tiên
Bệnh nhân có thể bị tăng bạch cầu ái toan, tế bào lympho không điển hình, viêm gan, viêm phổi, bệnh hạch bạch huyết và viêm cơ tim
Viêm tuyến giáp có thể là một di chứng
Thuốc chống co giật, allopurinol, sulfonamides, minocycline, vancomycin
Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch†
Viêm da hình roi
Sẩn phù đỏ thành dải
Bleomycin và các thuốc chống ung thư khác
Đặc trưng bởi các nốt ban đỏ ấn đau, chủ yếu ở vùng trước xương chày, nhưng đôi khi liên quan đến cánh tay hoặc các khu vực khác.
Sulfonamid, thuốc tránh thai đường uống, penicillin, halogen (ví dụ: bromua, iodua)
Viêm da tróc vảy/chứng da đỏ
Đặc trưng bởi ban đỏ và đóng vảy toàn bộ bề mặt da
Có thể gây tử vong
Thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc hạ huyết áp, nhiều loại khác
Hồng ban nhiễm sắc cố định
Xuất hiện dưới dạng các tổn thương thường xuyên riêng biệt, có giới hạn rõ, hình tròn hoặc hình trứng, màu đỏ hoặc tím sẫm trên da hoặc màng nhầy (đặc biệt là ở bộ phận sinh dục) và xuất hiện lại ở cùng một vị trí mỗi lần dùng thuốc.
Thuốc kháng sinh, NSAID, acetaminophen, nhóm barbiturat, thuốc chống sốt rét, thuốc chống co giật
Dạng lichen hoặc phát ban dạng lichen phẳng
Xuất hiện dưới dạng các sẩn hợp lại thành các mảng vảy
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin, thuốc chẹn beta, methyldopa, quinidine, thiazides, penicillamine, quinacrine
Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch†
Phát ban dạng sởi hoặc phát ban mảng sẩn (ngoại ban)
Phản ứng quá mẫn với thuốc hay gặp nhất
Ngứa nhẹ, thường xuất hiện 3 ngày đến 7 ngày sau khi bắt đầu dùng thuốc
Hầu như bất kỳ loại thuốc nào (đặc biệt là thuốc an thần, thuốc giảm đau, sulfonamid, ampicillin và các loại kháng sinh khác)
Phát ban ở da, niêm mạc
Đa dạng từ những mụn nước nhỏ ở miệng hoặc đến tổn thương da giống mày đay hoặc vết loét đau trong miệng với tổn thương bọng nước lan rộng trên da (xem hồng ban đa dạng và Hội chứng Stevens-Johnson và Chứng hoại tử Hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN))
Penicillin, barbiturate, thuốc chống co giật, sulfonamid, NSAID, kháng sinh, allopurinol, nevirapine, vắc xin
Ban xuất huyết có thể sờ thấy
Các sẩn xuất huyết, ấn không nhạt màu thường gặp nhất ở chi dưới
Kháng sinh, NSAID, thuốc hạ huyết áp, thuốc chống co giật, allopurinol
Phản ứng độc quang: Xảy ra sau khi mô bị tổn thương trực tiếp do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thuốc và xảy ra ngay sau khi tiếp xúc và có thể trông giống như vết bỏng, bao gồm cả vết phồng rộp; phát ban giới hạn ở vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Phản ứng dị ứng ánh sáng: Qua trung gian tế bào, có thể xảy ra muộn hơn, thường có những thay đổi trên da tương tự như của bệnh chàm và có thể lan sang vùng da không tiếp xúc
Các loại thuốc có thể gây phản ứng quang độc hoặc dị ứng ánh sáng: NSAID, chlorpromazine, phenothiazin và sulfonamid
Thuốc có xu hướng chỉ gây ra phản ứng quang độc: Thuốc kháng sinh (ví dụ: tetracycline, fluoroquinolones)
Phản ứng huyết thanh
Phản ứng phức hợp miễn dịch loại III
Mày đay cấp tính và phù mạch hay gặp hơn phát ban dạng sởi và phát ban dạng tinh hồng nhiệt
Có thể viêm đa khớp, đau cơ, viêm màng hoạt dịch, sốt, và viêm dây thần kinh
Penicillin, insulin, protein ngoại lai
Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) /hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN)
Đặc trưng bởi các khu vực khu trú của tổn thương đỏ sẫm, đau da và bong tróc biểu bì của < 10% BSA trong SJS và > 30% BSA trong TEN*
Da và niêm mạc bị tổn thương; môi có thể xuất hiện vảy xuất huyết và loét
Các dạng nặng giống như hội chứng bỏng da do tụ cầu, một rối loạn qua trung gian độc tố tụ cầu xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và bệnh nhân bị ức chế miễn dịch
Có thể gây tử vong
Thuốc chống co giật, NSAID, penicillin, sulfonamid, thuốc kháng vi rút
Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch†
Phổ biến
Cổ điển nhưng không phải lúc nào cũng qua trung gian IgE
Dễ dàng nhận ra nhờ các dát đỏ sẩn phù giới hạn rõ
Có thể kèm theo phù mạch hoặc các biểu hiện quá mẫn khác
Đôi khi dấu hiệu đầu tiên phản ứng huyết thanh, với sốt, đau khớp và các triệu chứng toàn thân khác phát triển trong ngày
NSAID có thể làm trầm trọng thêm mày đay và mày đay có thể là dấu hiệu của nhiều phản ứng khác của thuốc.
* Khi tỷ lệ phân tách thượng bì từ 10 đến 30% diện tích cơ thể, ta dùng thuật ngữ SJS/TEN hỗn hợp.
† Nguy cơ cao nhất khi phối hợp các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Khi chỉ sử dụng các thuốc đơn độc, nguy cơ cao nhất với các thuốc ức chế CTLA-4, tiếp theo là các thuốc ức chế PD1, sau đó là các thuốc ức chế PD-L1.
BSA = diện tích bề mặt cơ thể; CTLA-4 = kháng nguyên liên quan đến tế bào lympho T gây độc tế bào 4; NSAID = thuốc chống viêm không steroid; PD-1 = thụ thể chết tế bào theo chương trình 1; PD-L1 = phối tử gắn kích hoạt chết tế bào theo chương trình 1; SJS = hội chứng Stevens-Johnson; TEN = ly hoại tử thượng bì nhiễm độc.
Các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch thường gây ra phát ban do thuốc hoặc các triệu chứng ở da (1). Phổ biến nhất bao gồm như sau:
Phát ban da (ví dụ: chàm, dạng sởi, dạng lichen)
Các ví dụ ít phổ biến hơn bao gồm như sau:
Bệnh da dạng vẩy nến
Phản ứng thuốc có tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân
Nguy cơ cao nhất khi phối hợp các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Khi chỉ sử dụng các thuốc đơn lẻ, nguy cơ cao nhất với các thuốc ức chế kháng nguyên liên quan đến tế bào lympho T gây độc tế bào 4 (CTLA-4), tiếp theo là các thuốc ức chế thụ thể chết tế bào theo chương trình 1 (PD1), sau đó là các thuốc ức chế phối tử gắn kích hoạt chết tế bào theo chương trình 1 (PD-L1).
Tài liệu tham khảo về các triệu chứng và dấu hiệu
1. Quach HT, Johnson DB, LeBoeuf NR, Zwerner JP, Dewan AK. Cutaneous adverse events caused by immune checkpoint inhibitors. J Am Acad Dermatol. 2021;85(4):956-966. doi:10.1016/j.jaad.2020.09.054
Chẩn đoán hồng ban nhiễm sắc do thuốc và phản ứng của thuốc
Đánh giá lâm sàng và tiền sử phơi nhiễm thuốc
Đôi khi sinh thiết da
Thường cần phải có bệnh sử chi tiết để chẩn đoán, bao gồm việc sử dụng thuốc không kê đơn và thuốc phiện bất hợp pháp gần đây. Bởi vì phản ứng có thể không xảy ra cho đến vài ngày hoặc thậm chí vài tuần sau lần đầu tiên dùng một loại thuốc, điều quan trọng là phải xem xét tất cả các loại thuốc mới chứ không chỉ loại thuốc được dùng gần đây nhất.
Không có xét nghiệm nào đáng tin cậy để hỗ trợ chẩn đoán, mặc dù sinh thiết da tổn thương thường đưa ra gợi ý.
Độ nhạy chỉ có thể được xác định rõ ràng bằng cách sử dụng lại thuốc, điều này có thể nguy hiểm và trái đạo đức ở những bệnh nhân đã có phản ứng nặng. Đôi khi, thử nghiệm miếng dán có thể hữu ích ở những bệnh nhân bị hồng ban nhiễm sắc cố định do thuốc.
Điều trị hồng ban nhiễm sắc do thuốc và phản ứng của thuốc
Ngừng sử dụng thuốc vi phạm
Đôi khi sử dụng thuốc kháng histamine và corticosteroid
Hầu hết các phản ứng thuốc đều khỏi khi ngừng thuốc và không cần điều trị thêm. Bất cứ khi nào có thể, các hợp chất không liên quan về mặt hóa học nên được thay thế cho các loại thuốc nghi ngờ. Nếu không có thuốc thay thế và nếu phản ứng nhẹ, có thể cần phải tiếp tục điều trị dưới sự theo dõi cẩn thận bất chấp phản ứng.
Ngứa và nổi mày đay có thể được kiểm soát bằng thuốc kháng histamine và thuốc corticosteroid tại chỗ. Đối với các phản ứng qua trung gian IgE (ví dụ: mày đay), giải mẫn cảm có thể được cân nhắc khi có nhu cầu cấp thiết về thuốc.
Nếu phản vệ xảy ra, điều trị băng epinephrine trong nước (1:1000) 0,2 mL tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, thuốc kháng histamine, và hydrocortisone 100 mg hòa tan đường tĩnh mạch có tác dụng chậm hơn nhưng vẫn tồn tại lâu hơn, theo sau đó là một thuốc corticosteroid đường uống trong một thời gian ngắn.
Những điểm chính
Vì thuốc có thể gây ra nhiều phản ứng khác nhau nên thuốc nên được coi là nguyên nhân gây ra hầu hết mọi phản ứng da không rõ nguyên nhân.
Chẩn đoán chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng, bao gồm tiền sử chi tiết về thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn.
Dừng thuốc bị nghi ngờ vi phạm và điều trị các triệu chứng khi cần thiết.