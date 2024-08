phần lớn các trường hợp là do

HSV-1 là nguyên nhân thường gặp hơn so với HSV-2, mặc dù không rõ ràng là tổn thương hồng ban đa dạng có phải là phản ứng đặc hiệu hoặc không đặc hiệu đối với vi rút hay không. Các ý kiến gần đây cho rằng hồng ban đa dạng là do phản ứng qua trung gian tế bào T với các mảnh DNA của HSV có trong các tế bào sừng. Một khuynh hướng di truyền cho rằng hồng ban đa dạng là một biểu hiện lâm sàng hiếm gặp của nhiễm HSV, và một số thể phụ kháng nguyên bạch cầu người có liên quan đến khuynh hướng phát triển các tổn thương.

Các nguyên nhân ít gặp hơn, do các loại thuốc, vắc-xin, các bệnh do vi khuẩn hoặc vi rút khác (đặc biệt là viêm gan C), hoặc có thể là lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Hồng ban đa dạng xảy ra ở bệnh nhân bị SLE đôi khi được gọi là hội chứng Rowell.