Rậm lông và nhiều lông

Sự phát triển của tóc phụ thuộc vào sự cân bằng giữa androgens (ví dụ, testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate [DHEAS], dihydrotestosterone [DHT]) và estrogen. Androgen thúc đẩy sự phát triển tóc dày, tối. Testosterone kích thích sự phát triển của tóc ở vùng mu và nách. Dihydrotestosterone kích thích râu tóc tăng trưởng và rụng tóc da đầu.

Rậm lông có thể là do

Tăng nồng độ androgen trong tuần hoàn

Tăng cường đáp ứng cơ quan với androgen

Rậm lông thường do nồng độ androgen cao bất thường do tăng sản xuất androgen (ví dụ, do rối loạn buồng trứng hoặc tuyến thượng thận) hoặc tăng chuyển từ testosterone sang DHT bằng 5-alpha-reductase. Mức độ androgen tự do cũng có thể tăng lên do giảm sản xuất globulin gắn với hormone giới tính, có thể xảy ra trong nhiều tình trạng khác nhau, bao gồm tăng axit uric máu, tăng prolactin máu, và tự sản xuất quá nhiều androgen. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của rậm lông không tương quan với mức độ androgen lưu hành vì có sự khác biệt giữa các cá nhân về độ nhạy androgen của nang tóc.

Chứng rậm lông cũng có thể là kết quả của sự gia tăng phản ứng của cơ quan đích với nồng độ androgen bình thường trong huyết tương và biểu hiện như một hiện tượng mang tính gia đình ở những người gốc Địa Trung Hải, Nam Á hoặc Trung Đông. Rậm lông trong thời kỳ mang thai và mãn kinh là do sự thay đổi sinh lý tạm thời với nồng độ androgen.

Khi gây ra bởi các mức androgen tăng cao, rậm lông thường đi kèm với nam hóa, có thể biểu hiện như mất kinh, tăng khối lượng cơ, giọng trầm, mụn trứng cá, bệnh rụng tóc androgen, và phì đại âm vật.

nhiều tóc liên quan đến sự phát triển của tóc.