Viêm phế quản cấp

Các triệu chứng là ho khan hoặc ho nhẹ kèm theo hoặc trước khi có các triệu chứng URI. Thời gian trước khi có biểu hiện triệu chứng điển hình là khoảng từ 5 ngày trở lên. Khó thở chủ quan là do đau ngực vì khó chịu ở cơ xương do ho hoặc tức ngực liên quan đến co thắt phế quản, không phải do hạ oxy máu.

Các dấu hiệu thường không có nhưng có thể bao gồm ran ngáy rải rác và thở khò khè. Đờm có thể trong hoặc có mủ. Các đặc điểm đờm không tương ứng với một nguyên nhân cụ thể (tức là virus hay vi khuẩn). Có thể có sốt nhẹ, nhưng sốt cao hoặc kéo dài là bất thường và gợi ý bệnh cúm, viêm phổi hoặc COVID-19.

Trong quá trình thuyên giảm, ho là triệu chứng cuối cùng giảm bớt và thường mất từ 2 đến 3 tuần hoặc thậm chí lâu hơn.