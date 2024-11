Hít dịch tiết vùng miệng (phổ biến nhất)

Tắc nghẽn nội phế quản

Tác nhân gây bệnh lan từ đường máu đến phổi (ít phổ biến hơn)

Hầu hết các áp xe phổi phát triển sau khi hít dịch tiết vùng miệng ở bệnh nhân có viêm lợi hoặc vệ sinh răng miệng kém. Thông thường, bệnh nhân bị thay đổi ý thức do rượu, thuốc kích thích, gây mê, thuốc an thần hoặc thuốc phiện. Những bệnh nhân lớn tuổi hơn và những người không thể giải quyết được chất bài tiết ở miệng của họ, thường là vì bệnh thần kinh, cũng có nguy cơ.

Áp xe phổi cũng có thể phát triển thứ phát do tắc nghẽn nội phế quản (ví dụ do ung thư biểu mô phế quản) hoặc do ức chế miễn dịch (ví dụ do HIV/AIDS hoặc sau khi ghép tạng và sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch).

Nguyên nhân ít gặp hơn của áp xe phổi là viêm phổi hoại tử phát triển từ các tác nhân lan đến theo đường máu do huyết khối hóa mủ (ví dụ tắc mạch nhiễm khuẩn do truyền thuốc đường tĩnh mạch hoặc là Hội chứng Lemierre) hoặc viêm nội tâm mạc tim phải. Trái ngược với hít phải và tắc nghẽn, các tình trạng này thường xuất hiện cấp tính và gây ra nhiều ổ áp xe phổi mà không phải một ổ áp xe.

Nhiễm trùng trực tiếp (ví dụ: từ viêm mủ màng phổi, áp xe dưới hoành hoặc áp xe trung thất) hơn là lây lan qua đường máu có thể xảy ra với một số vi khuẩn sinh mủ (ví dụ: Staphylococcus aureus).