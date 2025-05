Điều trị thông thường cho chlamydia và bệnh lậu

Trong một số tình huống lâm sàng nhất định, bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý viêm cổ tử cung cần phải được điều trị bệnh lậu và chlamydia theo kinh nghiệm, ngay cả trước khi nhận được kết quả xét nghiệm. Việc này bao gồm các cơ sở không chắc chắn về việc theo dõi bệnh nhân (ví dụ: khoa cấp cứu, phòng khám chăm sóc khẩn cấp) hoặc nếu nghi ngờ lâm sàng cao và điều trị nhanh có thể có lợi cho bệnh nhân. Điều trị như sau:

Chlamydia: Azithromycin 1 g uống một lần hoặc doxycycline 100 mg uống hai lần mỗi ngày trong 7 ngày

Bệnh lậu: Ceftriaxone 500 mg tiêm bắp một lần cho bệnh nhân nặng < 150 kg hoặc 1g tiêm bắp một lần cho bệnh nhân nặng ≥ 150 kg cộng với azithromycin 1 g uống một lần (do N. gonorrhoeae kháng cephalosporin)

Một khi nguyên nhân hoặc nguyên nhân được xác định dựa trên kết quả của xét nghiệm vi sinh, điều trị tiếp theo sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Nếu nguyên nhân là vi rút herpes simplex, bệnh nhiễm thường tồn tại suốt đời. Thuốc kháng vi rút có thể kiểm soát nhưng không chữa khỏi các bệnh nhiễm trùng này.

Nếu viêm cổ tử cung vẫn dai dẳng mặc dù đã điều trị, nên loại trừ tái nhiễm chlamydiae và N. gonorrhoeae và nên bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm bằng moxifloxacin 400 mg uống mỗi ngày một lần trong 7 đến 14 ngày (ví dụ: trong 10 ngày) để điều trị nhiễm M. genitalium. M. genitalium có liên quan đến viêm cổ tử cung, bệnh viêm vùng chậu, sinh non và vô sinh và nên được nghiên cứu trên những bệnh nhân bị viêm cổ tử cung không do lậu cầu, không do chlamydia nếu có xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR).

Nếu nguyên nhân là vi khuẩn STI, bạn tình nên được xét nghiệm và điều trị đồng thời. Họ nên kiêng quan hệ tình dục cho đến khi bệnh nhân và tất cả các đối tác đã loại bỏ được tình trạng nhiễm bệnh đó.

Tất cả phụ nữ đã được xác nhận mắc bệnh chlamydia hoặc bệnh lậu và những người được chẩn đoán mắc bệnh trichomonas cần phải được xét nghiệm sau khi điều trị 3 tháng vì khả năng tái nhiễm là phổ biến.