Cắt bỏ rộng và cắt bỏ các hạch bạch huyết ngoại trừ khi xâm nhập mô đệm ≤ 1 mm

Phẫu thuật, xạ trị và/hoặc hóa trị cho ung thư giai đoạn III hoặc IV

(Xem thêm National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Vulvar Cancer [Squamous Cell Carcinoma].)

Có chỉ định cắt bỏ triệt căn khối u cục bộ rộng (bờ rìa ≥ 2 cm) khi khối u chỉ giới hạn ở âm hộ và không xâm lấn đến các cấu trúc tầng sinh môn lân cận. Phẫu tích hạch bạch huyết có thể được thực hiện khi sự xâm nhập mô đệm là > 1 mm nhưng việc này không cần thiết khi sự xâm nhập mô đệm là ≤ 1 mm. Phẫu thuật cắt bỏ âm đạo triệt căn thường được dành riêng cho ung thư biểu mô tuyến Bartholin.

Đối với tổn thương một bên ≤ 2 cm, cắt bỏ rộng ở một bên và vét hạch gác cùng bên được khuyến nghị. Các thương tổn gần đường giữa và hầu hết các tổn thương > 2 cm đòi hỏi phải vét bỏ các hạch gác cả hai bên.

Đối với các khối u có lan rộng đến các cấu trúc đáy chậu lân cận như niệu đạo, âm đạo hoặc hậu môn, phẫu thuật cắt bỏ âm hộ triệt căn sửa đổi được chỉ định độc lập với kích thước khối u.

Sinh thiết hạch bạch huyết tiền tiêu là một phương pháp thay thế hợp lý cho việc vét hạch bạch huyết cho một số phụ nữ bị ung thư âm hộ biểu mô tế bào vảy. Không nên cân nhắc việc lập bản đồ SLN nếu các dấu hiệu lâm sàng cho thấy ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết ở bẹn. Đối với việc lập bản đồ hạch gác, một dấu hiệu (thuốc nhuộm xanh, technetium-99 [99Tc], indocyanine xanh lá [ICG]) được tiêm dưới da xung quanh và ở phía trước viền tổn thương của ung thư biểu mô âm hộ.

Đánh giá thêm về các hạch bạch huyết và điều trị dựa trên kết quả của sinh thiết SLN hoặc cắt bỏ hạch. Nếu hạch bẹn-đùi âm tính, quan sát là việc hợp lý. Nếu có một hoặc nhiều SLN, việc điều trị phụ thuộc vào kích thước của di căn. Đối với di căn vi thể (≤ 2 mm), xạ trị vùng bẹn-đùi (50 Gy) là một giải pháp thay thế an toàn cho phẫu thuật cắt hạch bẹn. Đối với di căn lớn ở SLN (> 2 mm), phẫu thuật cắt hạch bẹn được khuyến nghị để ngăn ngừa tái phát đơn thuần ở bẹn, mặc dù phẫu thuật cắt hạch bẹn có liên quan đến nguy cơ đáng kể về bệnh tật, biến chứng vết thương, phù bạch huyết và u nang bạch huyết (1). Một thử nghiệm giai đoạn II theo thời gian, một nhánh, đang diễn ra, đánh giá độ an toàn của việc thay thế phẫu thuật cắt hạch bẹn-đùi bằng phương pháp hóa xạ trị (56 Gy) ở những bệnh nhân ung thư âm hộ giai đoạn sớm có di căn to (> 2 mm) và/hoặc lan rộng ra ngoài bao ở hạch gác (2).

Đối với giai đoạn III, việc vét hạch bạch huyết, sau đó là xạ trị ngoài và hóa trị (hóa trị liệu) – tốt nhất là cisplatin; có thể là fluorouracil – thường được thực hiện trước khi cắt bỏ triệt căn diện rộng. Phương pháp thay thế là phẫu thuật triệt căn hơn hoặc rộng hơn nữa.

Đối với giai đoạn IV, điều trị là một số dạng phối hợp của khoét vùng chậu, xạ trị và hóa trị liệu toàn thân (cisplatin, carboplatin, cisplatin hoặc carboplatin/paclitaxel, hoặc cisplatin/paclitaxel cộng với bevacizumab).