Nguyên nhân của đau vùng chậu-sinh dục/rối loạn thâm nhập có thể liên quan đến các yếu tố thể chất và yếu tố tâm lý.

Đau âm hộ nông có thể do chứng rối loạn tiền đình âm hộ do kích thích, hội chứng tiết niệu sinh dục của thời kỳ mãn kinh, bệnh da liễu (ví dụ: lichen xơ hóa, loạn dưỡng âm hộ), dị tật bẩm sinh, herpes simplex sinh dục, viêm âm đạo, áp xe tuyến Bartholin, xơ hóa do bức xạ, chít hẹp đường vào sau phẫu thuật hoặc rách tái phát hãm môi âm hộ phía sau.

Đau tiền đình âm hộ do kích thích có thể là nguyên phát hoặc thứ phát:

Nguyên phát: Có từ trải nghiệm đầu tiên với sự thâm nhập (cho dù bằng cách đưa tampon vào, khám bằng mỏ vịt hay quan hệ tình dục)

Thứ phát: Xuất hiện ở những bệnh nhân trước đây đã có thể thâm nhập thoải mái, không đau

Không hoàn toàn hiểu rõ căn nguyên của đau tiền đình âm hộ do kích thích và có thể do nhiều yếu tố, có thể bao gồm đáp ứng viêm hoặc đáp ứng miễn dịch, tăng số lượng sợi thần kinh dẫn đến tăng cảm, mất cân bằng nội tiết tố và rối loạn chức năng đáy chậu. Đau tiền đình âm hộ do kích thích có thể xảy ra trong các hội chứng đau kinh niên, bao gồm đau cơ xơ hóa, viêm bàng quang kẽ và hội chứng ruột kích thích.

Chứng đau khi quan hệ sâu có thể do chứng tăng trương lực cơ sàn chậu hoặc rối loạn tử cung hay buồng trứng (ví dụ: u xơ, bệnh viêm vùng chậu mạn tính, lạc nội mạc tử cung).

Tiền sử chấn thương hoặc bị chấn thương khi quan hệ tình dục cũng có thể góp phần gây ra đau vùng chậu-sinh dục/rối loạn thâm nhập.

Thuật ngữ hội chứng cơ nâng hậu môn đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn để thay thế chứng co đau âm đạo vì các triệu chứng của co đau âm đạo thường là do rối loạn chức năng cơ nâng hậu môn. Hội chứng cơ nâng hậu môn có thể kết hợp đau và phần cảm xúc. Rối loạn này có thể là nguyên phát, xảy ra với lần quan hệ tình dục đầu tiên hoặc thứ phát, xảy ra sau một thời gian quan hệ tình dục không đau.