Mang thai quá ngày dự sinh và mang thai già tháng

Mang thai già tháng là thai kỳ ≥ tuần thứ 42. Thai đủ tháng muộn được xác định là 41 0/7 đến 41 6/7 tuần. Việc theo dõi thai nhi trước khi sinh nên được cân nhắc vào tuần thứ 41. Nên cân nhắc việc gây chuyển dạ sau 41 tuần và khuyến nghị thực hiện sau 42 tuần và không muộn hơn 42 tuần 6/7.

Việc ước tính tuổi thai chính xác là điều cần thiết để chẩn đoán thai già tháng. Ở những phụ nữ có kinh nguyệt đều, tuổi thai có thể được ước tính dựa trên ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng (xem American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Methods for Estimating the Due Date). Nếu việc xác định ngày rụng trứng không chắc chắn hoặc không nhất quán với ngày kinh nguyệt, có thể sử dụng phương pháp siêu âm vào giai đoạn đầu thai kỳ (tối đa 20 tuần).

Thai giá tháng làm tăng nguy cơ cho thai phụ và thai nhi. Các nguy cơ bao gồm (1):

Thai nghén quá kì đề cập đến tình trạng của thai nhi là kết quả khi rau thai không còn duy trì lâu hơn môi trường lành mạnh cho sự tăng trưởng và phát triển, thường là do thời kỳ mang thai đã kéo dài quá lâu. Thai nhi có thể có da khô, lột da, móng mọc dài lên, một lượng lớn da đầu, nếp nhăn trên lòng bàn tay và lòng bàn chân, thiếu chất béo sự trữ, và da bị màu xanh lá cây hoặc màu vàng bởi phân su. Hít phải phân su là một nguy cơ.

Việc theo dõi thai nhi trước khi sinh nên được cân nhắc bắt đầu từ tuần thứ 41; bao gồm một trong những điều sau đây:

Kiểm tra không căng thẳng

Hồ sơ sinh lý học đã được sửa đổi (kiểm tra không căng thẳng và đánh giá thể tích nước ối)

Hồ sơ sinh học đầy đủ (đánh giá khối lượng nước ối và cử động của thai nhi, nhịp điệu, nhịp thở, và nhịp tim)

Tài liệu tham khảo 1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice bulletin no. 146: Management of late-term and postterm pregnancies. Obstet Gynecol. 2014;124(2 Pt 1):390-396. doi:10.1097/01.AOG.0000452744.06088.48

Xử trí mang thai quá ngày và mang thai già tháng Khởi phát chuyển dạ

Đôi khi sinh mổ Nếu có bằng chứng về sự tổn thương của thai nhi hoặc thiểu ối, việc sinh cần phải được thực hiện. Có thể cân nhắc việc gây chuyển dạ ở tuần thứ 41 đến tuần thứ 41 6/7, đặc biệt là nếu cổ tử cung thuận lợi và được khuyến nghị thực hiện sau tuần thứ 42 và không muộn hơn tuần thứ 42 6/7. Sinh mổ không chỉ được chỉ định cho những trường hợp mang thai quá ngày hoặc mang thai già tháng mà còn có thể được yêu cầu vì những lý do sản khoa điển hình, chẳng hạn như ngôi thai ngược, bất thường nhịp tim thai nhi, rối loạn ngừng chuyển dạ hoặc các vấn đề bệnh lý của mẹ.