Các rối loạn đòi hỏi phải phẫu thuật trong thời kỳ mang thai

Viêm ruột thừa có thể xảy ra trong thai kỳ nhưng phổ biến hơn ngay sau khi đẻ. Bởi vì ruột thừa nằm trong bụng khi thai lớn lên, đau và căng tức có thể không xảy ra ở vị trí kinh điển ở 1/4 dưới bên phải, và đau có thể nhẹ và co cứng, giống như các triệu chứng liên quan đến thai nghén. Ngoài ra, số lượng bạch cầu (WBC) thường tăng lên trong thời gian mang thai, làm cho WBC thậm chí còn ít hữu ích hơn bình thường. Đánh giá lâm sàng liên tục và siêu âm là rất hữu ích.

Do chẩn đoán thường bị trì hoãn, tỷ lệ tử vong do vỡ ruột thừa bị tăng lên trong thời gian mang thai và đặc biệt là sau khi sinh. Do đó, nếu nghi ngờ có viêm ruột thừa, phẫu thuật đánh giá (nội soi hoặc mở bụng tùy thuộc vào giai đoạn mang thai) nên tiến hành không chậm trễ.