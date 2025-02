AID = cytidine deaminase phụ thuộc vào hoạt hóa (gây ra); ARHGEF1 = Yếu tố trao đổi nucleotide guanine Rho 1; ATP6AP1 = Protein phụ vận chuyển ATPase H+ 1;BAFFR = thụ thể yếu tố hoạt hóa tế bào B; BTK = Bruton tyrosine kinase; C = bổ thể; CAML = thuốc điều biến canxi và phối tử cyclophilin; CD = cụm biệt hóa; CD19 = Phân tử CD19; CD27 = Phân tử CD27; CD81 = Phân tử CD81; CNS = hệ thần kinh trung ương; CR2= Thụ thể bổ thể 2; CTLA4 = protein liên kết tế bào lympho T độc tế bào 4; CXCR4 = thụ thể chemokine mô típ C-X-C 4; DCLRE1C = Sửa chữa liên kết chéo DNA 1C; GATA2= Protein gắn kết GATA 2; GI = đường tiêu hóa; ICOS = chất đồng kích thích tế bào T có thể cảm ứng; IKZF1 = ngón tay kẽm họ IKAROS 1; IL21 = interleukin 21; IL21R = thụ thể interleukin 21; IRF2BP2 = protein gắn kết 2 của yếu tố điều hòa interferon 2;JAK3= Janus kinase 3; KDM6A = lysine demethylase 6A; KMT2D = lysine methyltransferase 2D; LRBA = protein neo giống màu be đáp ứng với LPS; MS4A1 = màng kéo dài 4 miền A1; NFKB1 = tiểu đơn vị của yếu tố hạt nhân kappa B 1;NKFKB2 = tiểu đơn vị của yếu tố hạt nhân kappa B 2; NSMCE3 = đồng đẳng NSE3, thành phần phức hợp SMC5-SMC6; PIK3CD = tiểu đơn vị delta xúc tác phosphatidyl 3-kinase; PIK3R1 = tiểu đơn vị điều hòa phosphoinositide-3-kinase 1; PLCG2 = phospholipase C gamma 2; PRKCD = protein kinase C delta; RAC2 = GTPase 2 nhỏ của họ Rac; RAG1 = kích hoạt tái tổ hợp 1; RAG2= kích hoạt tái tổ hợp 2; SH3KBP1 = protein gắn kết kinase 1 có chứa miền SH3; SLE = lupus ban đỏ hệ thống; STAT3= chất chuyển tín hiệu và chất kích hoạt phiên mã 3; STXBP2 = protein gắn kết syntaxin 2; TACI= chất hoạt hóa xuyên màng và chất tương tác CAML; TNFRSF13B = thành viên siêu họ thụ thể TNF 13B; TNFRSF13C = thành viên siêu họ thụ thể TNF 13C; TNFSF12 = thành viên siêu họ TNF 12; UNG= glycosylase DNA uracil; VAV1 = yếu tố trao đổi guanine nucleotide vav 1.