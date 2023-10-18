skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Các nhóm chính của bệnh nang thận

Rối loạn

Đặc điểm lâm sàng

Tính trạng trội

Bệnh thận đa nang di truyền gen trội (ADPKD)

Đau thắt lưng và bụng

Đái máu

Tăng huyết áp

Thận tăng kích thước với nhiều nang thận hai bên

Các nang ngoài thận (gan, tuyến tụy, ruột)

Phình mạch não

Bệnh túi thừa

Thoát vị thành bụng

ESKD khi trưởng thành

Hội chứng khe mang-tai-thận (hội chứng BOR hoặc hội chứng Melnick-Fraser)

Rò và nang khe mang

Rò và thịt thừa trước tai

Mất thính lực

Bất sản thận và nang thận

U lành thận có tính chất gia đình

Cường cận giáp tiên phát

U xơ cốt hóa của xương hàm

U mô thừa mới có thể biểu hiện dưới dạng u nang

Bệnh thận ống kẽ thận di truyền gen trội nhiễm sắc thể thường (ADTKD)

Thận kích thước nhỏ đến bình thường

Chứng cuồng uống và đa niệu

Protein niệu âm tính đến có mức độ trung bình

Cặn nước tiểu có các biểu hiện bệnh mạn tính

Không có tăng huyết áp nặng trong giai đoạn đầu

Tiểu đêm hoặc đái dầm ở trẻ em

ESKD khi trưởng thành

Bệnh gút của hầu hết các biến thể

Nang tủy thận

Bệnh xơ củ

Các khối u lành tính của não, thận và da

U mạch máu ở thận, có thể có biểu hiện như nang

Bệnh Von Hippel-Lindau

U nguyên bào mạch máu não tăng sinh ở võng mạc, não, tủy sống và tuyến thượng thận.

Ung thư biểu mô tế bào thận và nang thận

U tuỷ thượng thận

Tính trạng lặn thường

Hội chứng Alström

Béo phì

Đái tháo đường type 2

Viêm võng mạc sắc tố

Nang thận

Bệnh thận đa nang di truyền gen lặn nhiễm sắc thể thường

Thận tăng kích thước với nhiều nang thận hai bên

Xơ hóa gan

Tăng huyết áp

ESKD trong thời thơ ấu

Hội chứng Bardet-Biedl

Suy sinh dục ở nam giới

Thiểu năng trí tuệ

Bệnh võng mạc

Béo phì

Dị tật thừa ngón

Nang thận

Hội chứng Ellis-van Creveld

Hội chứng người lùn

Dị tật thừa ngón

Dị tật tim

Nang thận

Hội chứng Ivemark

Bất sản lách

Bệnh tim xanh tím

Chứng xoay ruột bất thường

Nang thận

Hội chứng Jeune

Hội chứng người lùn có biểu hiện ở ngực, cánh tay và chân

Bệnh thận vi nang

Hội chứng Joubert

Thiểu năng trí tuệ

Giảm trương lực cơ

Rối loạn nhịp thở

Rối loạn vận nhãn

Nang thận và bệnh gan ở một số người

Hội chứng Meckel-Gruber

Thoát vị não vùng chẩm

Dị tật thừa ngón

Loạn sản sọ hàm mặt

Nang thận

Bệnh phân rã nephron di truyền

Thận có kích thước nhỏ đến bình thường kèm theo nang

Chứng cuồng uống và đa niệu

Protein niệu mức độ nhẹ với cặn niệu lành tính

ESKD có thể có trong thời thơ ấu

Hội chứng Zellweger (hội chứng não-gan-thận)

Các dị tật ở não và gan

Chậm phát triển

Nồng độ sắt và đồng trong huyết thanh cao

Giảm trương lực cơ

Nang thận

Các dị tật bẩm sinh khác*

Các nang có nguồn gốc ngoài ống thận (bao gồm nang cầu thận, nang dưới bao và nang đài bể thận)

Các đặc điểm lâm sàng đa dạng

Bệnh xốp tủy thận

Giãn ống thận và nang hệ thống ống góp

Liên quan với Toan hóa ống thận loại 1sỏi thận

Thường không tiến triển thành ESKD

thận đa nang

Nhiều nang thận một bên không có hình ảnh cấu trúc thận bình thường và mô liên kết và thường không có mô thận chức năng

Hội chứng miệng-mặt-ngón (có thể theo nhiều kiểu di truyền bao gồm liên kết với nhiễm sắc thể X, gen trội trên nhiễm sắc thể thường hoặc gen lặn trên nhiễm sắc thể thường)

Sứt môi một phần, lưỡi và vòm họng

Chứng thiểu sản sụn mũi

Vi nang trong thận

Loạn sản nang thận

Liên quan đến tắc nghẽn cấu trúc đường tiểu hoặc dị dạng cấu trúc thận

Mức độ loạn sản không đối xứng giữa thận và nang thận

Ba nhiễm sắc thể 18

Chậm phát triển nặng

Các dị tật ở đầu, mặt, bàn tay và bàn chân

Nang thận trong một số trường hợp

Mắc phải

Bệnh nang mắc phải

Nhiều nang

Liên quan đến lọc máu kéo dài, thường là sau > 10 năm

Nguy cơ cao ung thư tế bào thận

Nang thận có liên quan đến khối u

Ví dụ, với ung thư biểu mô tế bào thận hoặc u nguyên bào thận

Nang thận đơn

Nguy cơ thấp tiến triển đến bệnh thận mạntăng huyết áp

Liên quan đến tuổi

* Do các nguyên nhân như đột biến đơn lẻ, bất thường nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh hoặc các cơ chế không rõ.

ESKD = bệnh thận giai đoạn cuối.

* Do các nguyên nhân như đột biến đơn lẻ, bất thường nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh hoặc các cơ chế không rõ.

ESKD = bệnh thận giai đoạn cuối.

Trong các chủ đề này