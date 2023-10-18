Các nhóm chính của bệnh nang thận
Rối loạn
Đặc điểm lâm sàng
Tính trạng trội
Đau thắt lưng và bụng
Thận tăng kích thước với nhiều nang thận hai bên
Các nang ngoài thận (gan, tuyến tụy, ruột)
Phình mạch não
ESKD khi trưởng thành
Hội chứng khe mang-tai-thận (hội chứng BOR hoặc hội chứng Melnick-Fraser)
Rò và nang khe mang
Rò và thịt thừa trước tai
Mất thính lực
Bất sản thận và nang thận
U lành thận có tính chất gia đình
Cường cận giáp tiên phát
U xơ cốt hóa của xương hàm
U mô thừa mới có thể biểu hiện dưới dạng u nang
Bệnh thận ống kẽ thận di truyền gen trội nhiễm sắc thể thường (ADTKD)
Thận kích thước nhỏ đến bình thường
Chứng cuồng uống và đa niệu
Protein niệu âm tính đến có mức độ trung bình
Cặn nước tiểu có các biểu hiện bệnh mạn tính
Không có tăng huyết áp nặng trong giai đoạn đầu
Tiểu đêm hoặc đái dầm ở trẻ em
ESKD khi trưởng thành
Bệnh gút của hầu hết các biến thể
Nang tủy thận
Các khối u lành tính của não, thận và da
U mạch máu ở thận, có thể có biểu hiện như nang
U nguyên bào mạch máu não tăng sinh ở võng mạc, não, tủy sống và tuyến thượng thận.
Ung thư biểu mô tế bào thận và nang thận
Tính trạng lặn thường
Hội chứng Alström
Nang thận
Bệnh thận đa nang di truyền gen lặn nhiễm sắc thể thường
Thận tăng kích thước với nhiều nang thận hai bên
ESKD trong thời thơ ấu
Hội chứng Bardet-Biedl
Thiểu năng trí tuệ
Bệnh võng mạc
Béo phì
Dị tật thừa ngón
Nang thận
Hội chứng Ellis-van Creveld
Hội chứng người lùn
Dị tật tim
Nang thận
Hội chứng Ivemark
Bất sản lách
Bệnh tim xanh tím
Chứng xoay ruột bất thường
Nang thận
Hội chứng Jeune
Hội chứng người lùn có biểu hiện ở ngực, cánh tay và chân
Bệnh thận vi nang
Hội chứng Joubert
Thiểu năng trí tuệ
Giảm trương lực cơ
Rối loạn nhịp thở
Rối loạn vận nhãn
Nang thận và bệnh gan ở một số người
Hội chứng Meckel-Gruber
Thoát vị não vùng chẩm
Dị tật thừa ngón
Loạn sản sọ hàm mặt
Nang thận
Thận có kích thước nhỏ đến bình thường kèm theo nang
Chứng cuồng uống và đa niệu
Protein niệu mức độ nhẹ với cặn niệu lành tính
ESKD có thể có trong thời thơ ấu
Hội chứng Zellweger (hội chứng não-gan-thận)
Các dị tật ở não và gan
Chậm phát triển
Nồng độ sắt và đồng trong huyết thanh cao
Giảm trương lực cơ
Nang thận
Các dị tật bẩm sinh khác*
Các nang có nguồn gốc ngoài ống thận (bao gồm nang cầu thận, nang dưới bao và nang đài bể thận)
Các đặc điểm lâm sàng đa dạng
Giãn ống thận và nang hệ thống ống góp
Liên quan với Toan hóa ống thận loại 1 và sỏi thận
Thường không tiến triển thành ESKD
thận đa nang
Nhiều nang thận một bên không có hình ảnh cấu trúc thận bình thường và mô liên kết và thường không có mô thận chức năng
Hội chứng miệng-mặt-ngón (có thể theo nhiều kiểu di truyền bao gồm liên kết với nhiễm sắc thể X, gen trội trên nhiễm sắc thể thường hoặc gen lặn trên nhiễm sắc thể thường)
Sứt môi một phần, lưỡi và vòm họng
Chứng thiểu sản sụn mũi
Vi nang trong thận
Liên quan đến tắc nghẽn cấu trúc đường tiểu hoặc dị dạng cấu trúc thận
Mức độ loạn sản không đối xứng giữa thận và nang thận
Chậm phát triển nặng
Các dị tật ở đầu, mặt, bàn tay và bàn chân
Nang thận trong một số trường hợp
Mắc phải
Nhiều nang
Liên quan đến lọc máu kéo dài, thường là sau > 10 năm
Nguy cơ cao ung thư tế bào thận
Nang thận có liên quan đến khối u
Ví dụ, với ung thư biểu mô tế bào thận hoặc u nguyên bào thận
Nang thận đơn
Nguy cơ thấp tiến triển đến bệnh thận mạn và tăng huyết áp
Liên quan đến tuổi
* Do các nguyên nhân như đột biến đơn lẻ, bất thường nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh hoặc các cơ chế không rõ.
ESKD = bệnh thận giai đoạn cuối.