Tìm hiểu tiền sử ở người cao tuổi

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Promoting Health for Older Adults: Trang web này cung cấp thông tin cho người cao tuổi, người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, người chăm sóc và thông tin về các dịch vụ sàng lọc phòng ngừa và các biện pháp can thiệp sức khỏe khác.