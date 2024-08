Tiêu chảy ở trẻ em

Cơ chế tiêu chảy có thể bao gồm:

Thẩm thấu

Tiết dịch

Viêm

Kém hấp thu

Tiêu chảy do thẩm thấu là kết quả của sự hiện diện của các chất hòa tan không thể hấp thụ trong đường tiêu hóa, cũng như không dung nạp đường lactose. Nhịn ăn từ 2 đến 3 ngày làm ngừng tiêu chảy do thẩm thấu.

Tiêu chảy xuất tiết kết quả từ các chất (ví dụ, độc tố vi khuẩn) làm tăng tiết các ion clorua và nước vàolòng ruột. Tiêu chảy xuất tiết không ngừng khi nhịn ăn.

Tiêu chảy do viêm có liên quan đến các tình trạng gây viêm hoặc loét niêm mạc ruột (ví dụ: bệnh Crohn, viêm đại tràng thể loét). Kết quả là huyết tương, protein huyết thanh, máu và chất nhầy tuôn ra làm tăng khối lượng phân và hàm lượng dịch.

Kém hấp thu có thể l do cơ chế thẩm thấu hoặc do tăng tiết hoặc tình trạng dẫn đến giảm diện tích bề mặt ruột. Các tình trạng như suy tụy và hội chứng ruột ngắn và các tình trạng làm tăng tốc độ vận chuyển gây tiêu chảy do giảm hấp thu.