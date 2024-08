Tập chung vào các dấu hiệu nghi ngờ khi đánh giá trẻ khóc. Sự lo lắng của cha mẹ là một biến quan trọng. Khi cha mẹ lo lắng nhiều, bác sĩ lâm sàng nên cảnh giác ngay cả khi chưa có kết luận cuối cùng vì cha mẹ có thể phản ứng dưới tiềm thức đối với những điều tế nhị nhưng thay rõ rệt. Ngược lại, mức độ quan tâm của cha mẹ rất thấp, đặc biệt nếu cha mẹ thiếu tương tác với trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, có thể cho thấy vấn đề liên kết hoặc không có khả năng đánh giá và kiểm soát các nhu cầu của trẻ. Sự không thống nhất giữa bệnh sử và biểu hiện lâm sàng của trẻ sẽ gây lo ngại về khả năng bị lạm dụng.

Sẽ rất hữu ích để phân biệt các lĩnh vực chung cần quan tâm. Ví dụ, với sốt, nguyên nhân có khả năng nhất thường là nhiễm trùng; suy hô hấp mà không sốt có thể có nguyên nhân tim mạch hoặc đau. Những bất thường về phân hay đau bụng trong quá trình thăm khám thường phù hợp với nguyên nhân tại dạ dày ruột. Các dấu hiệu đặc hiệu có thể giúp xác định các nguyên nhân nhất định ( xem Bảng: Một số Nguyên nhân gây Khóc).

Khoảng thời gian cũng rất hữu ích. Khóc không liên tục trong một số ngày ít gây quan tâm hơn so với khóc đột ngột, liên tục. Liệu khóc có chung một đặc điểm vào một thời điểm trong ngày hay đêm thường có ý nghĩa. Ví dụ, trẻ thường bắt đầu khóc vào ban đêm thường là trẻ nhũ nhi hoặc trẻ khỏe mạnh hoặc trẻ có thể có biểu hiện sự lo sợ hoặc các vấn đề liên quan đến giấc ngủ.

Tính chất của khóc cũng được bộc lộ. Cha mẹ thường có thể phân biệt một tiếng khóc do đau từ kiểu khóc dữ dội hoặc khóc do sợ hãi. Một điều cũng rất quan trọng là xác định mức độ nhạy. Một trẻ khóc khó dỗ hay trẻ được quan tâm nhiều so với các trẻ bình thường hoặc dễ dỗ khi khóc.