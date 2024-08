Đa hồng cầu chu sinh và hội chứng tăng độ nhớt máu

Hematocrit

Đánh giá lâm sàng

Chẩn đoán bệnh đa hồng cầu dựa trên hematocrit động mạch hoặc tĩnh mạch (không phải mao mạch) vì các mẫu mao mạch thường đánh giá quá mức về hematocrit. Hầu hết các nghiên cứu đã công bố về bệnh đa hồng cầu đều sử dụng các hematocrit kéo dài, không còn được thực hiện thường xuyên và thường cao hơn so với các nghiên cứu được thực hiện trên máy đếm tự động.

Chẩn đoán hội chứng độ nhớt máu là dựa vào lâm sàng. Đo lường độ nhớt máu ở phòng thí nghiệm không có sẵn.

Các bất thường khác trong phòng thí nghiệm có thể bao gồm lượng đường trong máu thấp và nồng độ ion canxi, ly giải hồng cầu (RBC), giảm tiểu cầu (thứ phát do tiêu thụ với huyết khối), tăng bilirubin máu (do số lượng hồng cầu luân chuyển cao hơn), tăng hồng cầu lưới và tăng hồng cầu có nhân ngoại vi (do tăng tạo hồng cầu thứ phát do thiếu oxy bào thai).