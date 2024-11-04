Dị tật bẩm sinh ở chi

Khiếm khuyết chi hoặc cụt chi bẩm sinh là tình trạng thiếu hoặc không có chi khi sinh ra. Tỷ lệ hiện mắc chung là khoảng 5/10.000 ca sinh sống (1). Hầu hết là do sự ức chế tăng trưởng trong tử cung nguyên phát, hoặc những sự gián đoạn thứ phát do phá hủy trong tử cung của các mô phôi bình thường. Các chi trên bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Sự thiếu hụt chi bẩm sinh có nhiều nguyên nhân và thường xảy ra như là một thành phần của các hội chứng bẩm sinh khác nhau. Các tác nhân gây quái thai (ví dụ: thalidomide, vitamin A) được biết đến là nguyên nhân gây ra tình trạng thiểu sản/mất chi. Nguyên nhân phổ biến nhất gây cụt chi bẩm sinh là các khiếm khuyết đứt gãy của các mô mềm và/hoặc mạch máu, chẳng hạn như sự thiếu hụt chi liên quan đến dải sợi ối, trong đó các sợi dây chằng của ối vướng hoặc kìm hãm mô thai nhi.

Sự thiếu sót về chi có thể

Dọc (phổ biến hơn)

Ngang

Thiếu hụt dọc liên quan đến các bệnh lý dị dạng đặc hiệu (ví dụ, vắng mặt toàn bộ hoặc một phần của xương quay, xương mác, hoặc xương chày). Thiếu xương quay là sự thiếu hụt thường gặp nhất của chi trên, và thiểu sản xương mác là thường gặp nhất ở chi dưới. Khoảng hai phần ba số trường hợp có liên quan đến các rối loạn bẩm sinh khác, bao gồm hội chứng Adams-Oliver (thiếu sản da bẩm sinh với tình trạng thiếu sản một phần xương sọ và dị tật chi ngang cuối cùng), hội chứng Holt-Oram, hội chứng TAR (thrombocytopenia-absent radius (giảm tiểu cầu - mất xương quay)), thiếu máu Fanconi và hội chứng VACTERL (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia, and limb anomalies (dị tật đốt sống, teo hậu môn, dị tật tim, rò khí quản - thực quản, dị tật thận và thiếu sản xương quay và dị tật chi)).

Ví dụ về các thiếu hụt theo chiều dọc Thiếu hàng xương quay Ở dạng thiếu hàng xương quay nặng nhất, xương quay không có, như ở bệnh nhân này. Bàn tay bị gập góc và biến dạng. © Springer Science+Business Media VACTERL (dị tật ở chi trên) Bức ảnh này cho thấy teo xương quay bẩm sinh ở cánh tay bên phải ở bệnh nhân có hội chứng VACTERL (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia, and limb anomalies) (bất thường đốt sống, teo hậu môn bẩm sinh, bất thường của tim, rò khí quản thực quản, bất thường thận, không có xương quay và bất thường ở chi). ... đọc thêm Hình ảnh do CDC/Dr. James W. Hanson cung cấp thông qua Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. VACTERL (dị tật ở chi dưới) Bức ảnh này cho thấy sự mất trương lực xuyên tâm của cánh tay phải ở một bệnh nhân có hội chứng VACTERL (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia, and limb anomalies) (bất thường đốt sống, teo hậu môn bẩm sinh, bất thường của tim, rò khí quản thực quản, bất thường thận, không có xương quay và bất thường ở chi). ... đọc thêm Hình ảnh do CDC/Dr. James W. Hanson cung cấp thông qua Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Trong thiếu hụt ngang, tất cả các yếu tố thuộc về một mức độ nào đó đều vắng mặt, và chân tay giống như một gốc cây cụt. Những dải sợi ối là nguyên nhân phổ biến nhất; mức độ thiếu hụt thay đổi tùy thuộc vị trí của dải sợi, và đặc biệt nhất, không có lỗi hoặc bất thường nào khác. Các trường hợp còn lại chủ yếu là do bất thường di truyền cơ bản như hội chứng Adams-Oliver hoặc bất thường về nhiễm sắc thể.

Với thiếu hụt theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc, phụ thuộc vào nguyên nhân, trẻ nhỏ cũng có thể có thiểu sản xương hoặc xương chẻ đôi, dính liền khớp, nhân đôi, trật khớp, hoặc khuyết tật xương khác; ví dụ như khuyết thiếu đầu trên xương đùi, đầu trên xương đùi và ổ cối không phát triển. Một hoặc nhiều chi có thể bị ảnh hưởng, và loại khuyết tật có thể khác nhau ở mỗi chi. Bất thường thần kinh trung ương rất hiếm gặp.