Dị tật bẩm sinh ở cổ và lưng

Ví dụ về khuyết tật bẩm sinh ở đốt sống là chứng vẹo cột sống vô căn, hiếm khi biểu hiện rõ khi mới sinh, và các khuyết tật đốt sống riêng lẻ (ví dụ: đốt sống nửa đốt sống, đốt sống hình nêm hoặc đốt sống hình bướm), có nhiều khả năng được chẩn đoán khi mới sinh. Cần nghi ngờ khuyết tật đốt sống khi có dị tật ở đường giữa sau, thận hoặc dị tật bẩm sinh ở chi dưới. Một số hội chứng hoặc tổ hợp như VACTERL (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia, and limb anomalies) (bất thường đốt sống, teo hậu môn bẩm sinh, bất thường của tim, rò khí quản thực quản, bất thường thận, không có xương quay và bất thường ở chi) bao gồm các khuyết tật xương sống. Hội chứng Alagille biểu hiện bằng đốt sống hình cánh bướm, vàng da do ống mật kém phát triển và dị tật tim mạch bẩm sinh. Đốt sống hình trứng xuất hiện trong bệnh bệnh mucopolysaccharide và một số bệnh khác về dự trữ.

Khi trẻ phát triển, đường cong cột sống do khiếm khuyết hoặc khuyết tật đốt sống có thể tiến triển nhanh; do đó, cột sống cần được theo dõi chặt chẽ. Niềng hoặc mặc đai áo khoác, có thể phải đeo 18 giờ/ngày, thường là cần thiết ở giai đoạn ban đầu. Phẫu thuật có thể cần thiết nếu độ cong tiến triển. Do các bất thường về thận thường tồn tại đồng thời nên siêu âm thận được chỉ định để sàng lọc ban đầu.