Cách đặt ống thông bàng quang ở trẻ nam

Cho phép một hoặc cả cha mẹ hoặc người chăm sóc ở lại để an ủi trẻ. Nhờ họ nắm tay trẻ, cho họ một con thú nhồi bông để trẻ chơi cùng hoặc tham gia vào các kỹ thuật đánh lạc hướng khác có thể hữu ích. Đôi khi cần dùng thuốc an thần.

Đưa ống thông tiểu thật chậm qua niệu đạo cho đến khi lấy được nước tiểu. Nếu bệnh nhân đủ lớn để hợp tác, hãy yêu cầu trẻ thư giãn và hít thở sâu chậm khi bạn tiếp tục tạo ấn đều đặn. Có thể có một số lực cản do co thắt cơ vòng bàng quang trong quá trình đưa ống thông vào. Duy trì áp lực nhẹ nhàng ổn định để ống thông sẽ tiến lên khi cơ vòng giãn ra. Không chọc liên tục hoặc ép vào ống thông. Nước tiểu phải chảy tự do.