Tỷ lệ sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên dao động từ mức kiêng khem đến mức sử dụng không thường xuyên và đến mức rối loạn sử dụng chất gây nghiện nặng. Các hậu quả cấp tính và lâu dài bao gồm từ nguy hiểm tối thiểu đến nhỏ đến đe dọa tính mạng, tùy thuộc vào chất, hoàn cảnh và tần suất sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả việc sử dụng thỉnh thoảng cũng có thể khiến thanh thiếu niên có nguy cơ bị tổn hại đáng kể, bao gồm dùng thuốc quá liều, tai nạn giao thông và hậu quả của các hành vi nguy cơ. Sử dụng chất gây nghiện có liên quan đến các hậu quả như tỷ lệ bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) cao hơn và phát triển các rối loạn sử dụng chất gây nghiện (1, 2).
Việc sử dụng thường xuyên rượu, cần sa (marijuana), nicotine hoặc các loại ma túy khác trong thời kỳ thanh thiếu niên có liên quan đến tỷ lệ mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn, hoạt động kém hơn ở tuổi trưởng thành và tỷ lệ nghiện cao hơn.
Thanh thiếu niên sử dụng các chất gây nghiện vì nhiều lý do:
Để thể hiện sự từng trải hoặc để được là một phần của một nhóm, băng đảng.
Để giảm stress
Tìm kiếm trải nghiệm mới và thách thức
Để làm giảm các triệu chứng rối loạn sức khoẻ tâm thần (ví dụ, trầm cảm, lo lắng)
Các yếu tố nguy cơ bổ sung bao gồm khả năng tự kiểm soát kém, thiếu sự giám sát của cha mẹ và nhiều rối loạn về học tập hoặc sức khỏe tâm thần (ví dụ: rối loạn thiếu chú ý/tăng động, trầm cảm). Thái độ của cha mẹ và tấm gương mà họ nêu ra liên quan đến việc sử dụng rượu, thuốc lá, thuốc theo toa và các chất gây nghiện khác có tác động mạnh mẽ.
Đại dịch COVID-19 có tác động hỗn hợp đến việc sử dụng chất kích thích ở thanh thiếu niên. Trong thời gian ở nhà, tỷ lệ bắt đầu giảm, nhưng tỷ lệ sử dụng nhiều chất kích thích tăng lên do một số thanh thiếu niên tăng cường sử dụng chất kích thích như một cơ chế để đối phó với căng thẳng.
Loại và hiệu lực của các chất gây nghiện được thanh thiếu niên sử dụng khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân, địa phương và quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các xu hướng đã làm tăng nguy cơ gây ra cả hậu quả cấp tính và lâu dài cho thanh thiếu niên bao gồm việc giới thiệu nicotine vaping và các sản phẩm cần sa có hiệu lực cao và khả năng sẵn có rộng rãi hơn của opioid và fentanyl theo đơn.
Tỷ lệ quá liều ở thanh thiếu niên đã tăng đáng kể (3). Tăng quá liều là do sự hiện diện của opioid tổng hợp trong nguồn cung cấp ma túy bất hợp pháp (4).
(Tổng quan về Rối loạn liên quan đến sử dụng chất)
Tài liệu tham khảo
1. Haider MR, Kingori C, Brown MJ, Battle-Fisher M, Chertok IA. Illicit drug use and sexually transmitted infections among young adults in the US: evidence from a nationally representative survey. Int J STD AIDS. 2020;31(13):1238-1246. doi:10.1177/0956462420950603
2. Gray KM, Squeglia LM. Research Review: What have we learned about adolescent substance use?. J Child Psychol Psychiatry. 2018;59(6):618-627. doi:10.1111/jcpp.12783
3. Miech RA, Johnston LD, Patrick ME, O’Malley PM: Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use 1975-2023: Overview and Detailed Results for Secondary School Students. Ann Arbor, Institute for Social Research, University of Michigan, 2024.
4. Friedman J, Godvin M, Shover CL, Gone JP, Hansen H, Schriger DL. Trends in Drug Overdose Deaths Among US Adolescents, tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2021. JAMA. 2022;327(14):1398-1400. doi:10.1001/jama.2022.2847
Các chất gây nghiện cụ thể
Các chất gây nghiện được thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ sử dụng phổ biến nhất là rượu, nicotine (trong thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử) và cần sa.
Rượu
Rượu là chất gây nghiện được thanh thiếu niên sử dụng nhiều nhất. Khảo sát về tình hình sử dụng ma túy của Hoa Kỳ trong năm 2023 cho biết, đến lớp 12, 46% số thanh thiếu niên đã thử uống rượu trong năm qua, 33% số thanh niên đã say rượu trong năm qua, 24,3% số thanh niên đã uống rượu trong 30 ngày qua và 10% đã uống hơn 5 ly liên tiếp trong 2 tuần trước đó (1).
Việc sử dụng rượu nặng cũng phổ biến, và những người uống rượu ở tuổi vị thành niên có thể bị ngộ độc rượu. Gần 90% lượng rượu mà thanh thiếu niên tiêu thụ xảy ra trong lúc say xỉn, khiến họ có nguy cơ gặp tai nạn, chấn thương, quan hệ tình dục không mong muốn và các hậu quả bất lợi khác (2). Say được định nghĩa là một kiểu tiêu thụ rượu làm tăng nồng độ cồn trong máu lên 0,08 g/dL (17,37 mmol/L) (3). Số lượng đồ uống tạo thành một cơn say phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính và có thể ít nhất là 3 ly trong vòng 2 giờ đối với bé gái vị thành niên.
Ở một số xã hội, việc uống rượu được miêu tả trên phương tiện truyền thông là điều có thể chấp nhận được, hợp thời trang hoặc thậm chí là một cơ chế lành mạnh để kiểm soát căng thẳng, buồn bã hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Dù vậy, cha mẹ vẫn có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách đưa ra những yêu cầu rõ ràng cho thanh thiếu niên về việc uống rượu, đặt ra các giới hạn và theo dõi sự chấp hành đó. Mặt khác, thanh thiếu niên có người thân trong gia đình uống quá nhiều rượu có thể nghĩ hành vi này là chấp nhận được.
Một số thanh thiếu niên thử uống rượu sẽ mắc chứng rối loạn sử dụng rượu (4). Những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến chứng nghiện rượu là thời điểm bắt đầu uống rượu ở tuổi trẻ và yếu tố di truyền. Thanh thiếu niên có thành viên gia đình mắc chứng rối loạn sử dụng rượu nên được hỗ trợ phù hợp để đảm bảo sức khỏe hiện tại và được tư vấn về nguy cơ mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện cao hơn.
Thuốc lá
Đa số người lớn hút thuốc lá bắt đầu hút thuốc trong thời thanh niên. Những thanh thiếu niên thử hút thuốc lá ở độ tuổi 13 hoặc trẻ hơn có nhiều khả năng tiếp tục hút thuốc lá khi trưởng thành hơn những thanh thiếu niên khác (5).
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá thông thường ở thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh vào những năm 1990 và 2000 và tiếp tục giảm. Khảo sát Giám sát tương lai cho biết vào năm 2023, khoảng 2,9% số học sinh lớp 12 báo cáo hiện đang sử dụng thuốc lá (hút trong 30 ngày trước đó), giảm so với mức 28,3% vào năm 1991; chỉ có khoảng 0,7% số học sinh báo cáo hút thuốc hàng ngày.
Các yếu tố nguy cơ đối với việc hút thuốc ở tuổi vị thành niên bao gồm (6)
Ảnh hưởng của cha mẹ
Ảnh hưởng của bạn bè
Hút thuốc lá (một yếu tố nguy cơ đối với hút thuốc lá thông thường)
Sử dụng rượu hoặc các chất gây nghiện khác
Kết quả học tập kém
Lòng tự trọng giảm
Tình trạng sẵn có thuốc lá
Thanh thiếu niên cũng có thể sử dụng các sản phẩm thuốc lá dưới các hình thức khác. Khoảng 2,5% số học sinh lớp 12 hiện đang sử dụng thuốc lá không khói (1). Thuốc lá không khói có thể nhai (thuốc lá nhai), đặt giữa môi dưới và lợi (thuốc lá nhúng), hoặc loại thuốc lá dạng hít. Hút thuốc lá bằng tẩu tương đối hiếm ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ trẻ > 12 tuổi hút xì gà đã giảm.
Cha mẹ có thể giúp ngăn ngừa con vị thành niên hút thuốc và sử dụng các sản phẩm thuốc lá không khói bằng cách trở thành tấm gương tích cực (tức là không hút thuốc hoặc nhai thuốc lá), thảo luận cởi mở về tác hại của thuốc lá và khuyến khích những thanh thiếu niên đang hút thuốc hoặc nhai thuốc lá bỏ thuốc, bao gồm cả việc hỗ trợ các em tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần (xem phần Cai thuốc ở trẻ em).
Sản phẩm thuốc lá điện tử (sản phẩm thuốc lá điện tử)
Thuốc lá điện tử (thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, thuốc lá điện tử) sử dụng nhiệt để làm bay hơi chất lỏng có chứa thành phần hoạt tính, thường là nicotine hoặc tetrahydrocannabinol. Thuốc lá điện tử ban đầu tham gia vào thị trường như một lựa chọn thay thế cho việc hút thuốc dành cho người lớn hút thuốc, và các mẫu ban đầu không được thanh thiếu niên sử dụng nhiều. Kể từ đó, chúng đã biến thành "vapes", rất hấp dẫn và ngày càng trở nên phổ biến ở thanh thiếu niên trong vài năm qua, đặc biệt là ở thanh thiếu niên có địa vị kinh tế xã hội trung bình và cao hơn. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử hiện tại (nicotine vaping, không tính các chất khác) ở học sinh lớp 12 tăng rõ rệt từ 11% năm 2017 lên 25,5% năm 2019. Tuy nhiên, theo Khảo sát giám sát tương lai, vào năm 2023, việc sử dụng thuốc lá điện tử đã giảm xuống còn 16,9%. Theo khảo sát tương tự, vào năm 2023, khoảng 22,1% số học sinh lớp 12 đã thử dùng thuốc lá điện tử (nicotine và các chất gây nghiện khác) (1).
Thuốc lá điện tử gây ra các tác dụng bất lợi khác nhau so với hút thuốc lá. Các hóa chất khác có trong các sản phẩm vaping có thể gây tổn thương phổi, có thể cấp tính, tối cấp hoặc mạn tính và ở dạng nặng nhất là gây chết người. Ngoài ra, những sản phẩm này có thể có nồng độ nicotine và THC rất cao. THC và nicotine có khả năng gây nghiện cao và có thể có độc tính. Thuốc lá điện tử ngày càng trở thành hình thức tiếp xúc đầu tiên với nicotine ở thanh thiếu niên, nhưng tác động của thuốc lá điện tử đến tỷ lệ hút thuốc ở người lớn vẫn chưa rõ ràng. Những nguy cơ tiềm ẩn lâu dài khác của thuốc lá điện tử cũng chưa được biết đến (7).
Cần sa (marijuana)
Khảo sát giám sát tương lai báo cáo rằng vào năm 2023, tỷ lệ sử dụng cần sa hiện tại ở học sinh lớp 12 là 18,4%, giảm so với mức 22,3% vào năm 2019. Khoảng 36,5% số học sinh lớp 12 cho biết đã sử dụng cần sa từ 1 lần trở lên trong đời (1). Vào năm 2010, lần đầu tiên tỷ lệ sử dụng cần sa hiện tại đã vượt qua tỷ lệ sử dụng thuốc lá hiện tại.
Sự gia tăng đáng kể nhất trong việc sử dụng cần sa là theo dạng THC vaping. Số học sinh lớp 12 báo cáo về việc vaping THC hiện tại đã tăng từ 4,9% vào năm 2017 lên 14% vào năm 2019 (xem thêm các sản phẩm vaping). Tỷ lệ phần trăm này giảm xuống còn 13,7% vào năm 2023 (1).
Các chất kích thích khác
Việc sử dụng các chất gây nghiện khác ngoài rượu, nicotine và cần sa trong thời kỳ thanh thiếu niên tương đối hiếm.
Trong Khảo sát giám sát tương lai năm 2023, tỷ lệ phần trăm học sinh lớp 12 sau đây báo cáo đã sử dụng chất gây nghiện bất hợp pháp 1 lần trở lên trong đời (1):
Chất kích thích đường hít (ví dụ dạng keo, chất xông hơi): 6,3%
Chất gây ảo giác: 6,6%
Cocaine: 1,3%
Methamphetamines (không kê đơn): 0,6%
Heroin: 0,2%
Trên toàn quốc, 1,4% số học sinh trung học đã sử dụng kim tiêm để tiêm ma túy bất hợp pháp (7).
Các loại thuốc theo toa bị sử dụng sai thường xuyên nhất bao gồm thuốc giảm đau opioid (ví dụ: oxycodone), thuốc kích thích (ví dụ: thuốc điều trị ADHD như methylphenidate hoặc dextroamphetamine) và thuốc an thần (ví dụ: benzodiazepin).
Thuốc không kê đơn, thuốc không kê đơn (OTC) thường bị lạm dụng bao gồm thuốc ho và cảm lạnh có dextromethorphan. Thuốc trị ho và thuốc trị cảm lạnh OTC được phổ biến rộng rãi.
Sử dụng steroid đồng hóa phổ biến hơn ở các vận động viên, nhưng những người không phải vận động viên cũng có thể sử dụng thuốc này.
Tài liệu tham khảo về các chất gây nghiện cụ thể
1. Miech RA, Johnston LD, Patrick ME, O’Malley PM: Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2023: Secondary School Students. Ann Arbor, Institute for Social Research, University of Michigan, 2024.
2. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism: Get the Facts About Underage Drinking: Underage Drinking Statistics. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2024.
3. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism: Alcohol's Effects on Health: Binge Drinking. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2024.
4. Dawson DA, Goldstein RB, Chou SP, Ruan WJ, Grant BF. Age at first drink and the first incidence of adult-onset DSM-IV alcohol use disorders. Alcohol Clin Exp Res. 2008;32(12):2149-2160. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00806.x
5. Sharapova S, Reyes-Guzman C, Singh T, Phillips E, Marynak KL, Agaku I. Age of tobacco use initiation and association with current use and nicotine dependence among US middle and high school students, 2014-2016. Tob Control. 2020;29(1):49-54. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054593
6. Wellman RJ, Dugas EN, Dutczak H, et al. Predictors of the Onset of Cigarette Smoking: A Systematic Review of Longitudinal Population-Based Studies in Youth. Am J Prev Med. 2016;51(5):767-778. doi:10.1016/j.amepre.2016.04.003
7. Centers for Disease Control and Prevention: Youth Risk Behavior Surveillance—United States, 2021. MMWR Suppl 72(1):1–99, 2023.
Sàng lọc việc sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên
Đánh giá lâm sàng, bao gồm kiểm tra định kỳ
Câu hỏi sàng lọc và xét nghiệm ma túy
Thanh thiếu niên nên được sàng lọc thường xuyên về tình trạng sử dụng chất gây nghiện và cũng nên được đánh giá về tình trạng sử dụng chất gây nghiện hiện tại nếu nghi ngờ.
Một số hành vi sẽ khiến cha mẹ, giáo viên hoặc những người khác có liên quan đến trẻ vị thành niên lo lắng về khả năng mắc chứng rối loạn sử dụng chất kích thích. Các hành vi khác không cụ thể, chẳng hạn
Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng
Thay đổi bạn bè
Học tập sa sút
Mất sở thích vốn có
Thanh thiếu niên có bất kỳ hành vi nào trong số này phải được đánh giá y tế đầy đủ về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện nên được coi là nguyên nhân có thể gây ra những hành vi này ngay cả khi việc sàng lọc là âm tính. Rối loạn sử dụng chất kích thích được chẩn đoán dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng.
Xét nghiệm nghiện chất ở thanh thiếu niên
Việc sàng lọc việc sử dụng thuốc lá, rượu và các loại ma túy khác, bao gồm cả việc sử dụng sai thuốc theo toa, là một phần tiêu chuẩn của việc duy trì sức khỏe. Việc sàng lọc sử dụng chất gây nghiện phổ biến có thể bình thường hóa các cuộc thảo luận về việc sử dụng chất kích thích, củng cố các hành vi và lựa chọn lành mạnh, xác định thanh thiếu niên có nguy cơ sử dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hướng dẫn các biện pháp can thiệp và xác định thanh thiếu niên cần chuyển tuyến để điều trị.
Có một số công cụ sàng lọc đã được xác thực khác nhau. Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy (NIDA) khuyến nghị 2 công cụ sàng lọc điện tử có thể sử dụng cho bệnh nhân từ 12 đến 17 tuổi, đó là công cụ Sàng lọc Thuốc lá, Rượu và các Loại ma túy khác (BSTAD) và công cụ Sàng lọc để Can thiệp Rút gọn (S2BI). Mỗi công cụ sàng lọc có thể do bệnh nhân tự sử dụng hoặc do chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng. Nên tự quản lý vì nó được thanh thiếu niên ưa thích hơn. Các công cụ bắt đầu bằng các câu hỏi về tần suất sử dụng thuốc lá, rượu và cần sa trong năm qua. Một câu trả lời tích cực gợi ý câu hỏi về các loại sử dụng chất kích thích bổ sung. Các công cụ phân loại thanh thiếu niên thành 1 trong 3 nhóm nguy cơ mắc chứng rối loạn sử dụng chất: không báo cáo sử dụng, nguy cơ thấp hơn và nguy cơ cao hơn. Dựa trên kết quả, các công cụ đưa ra một kế hoạch hành động dựa trên hướng dẫn có được từ sự đồng thuận của chuyên gia. Mặc dù thời gian có thể thay đổi dựa trên phương pháp sử dụng và số lượng câu hỏi tiếp theo, nhưng các công cụ này thường có thể được hoàn tất trong vòng chưa đầy 2 phút.
Bảng câu hỏi CRAFFT là một công cụ sàng lọc cũ hơn, đã được xác thực về việc sử dụng rượu và ma túy. Do bảng câu hỏi CRAFFT ban đầu không sàng lọc việc sử dụng thuốc lá, không cung cấp thông tin về tần suất sử dụng hoặc phân biệt giữa việc sử dụng ma túy và rượu nên bảng câu hỏi này không còn được sử dụng rộng rãi nữa và các công cụ sàng lọc khác đã được phát triển, bao gồm bảng câu hỏi CRAFFT 2.1+N được cập nhật, trong đó có một câu hỏi về việc sử dụng thuốc lá và nicotine.
Sàng lọc thanh thiếu niên sử dụng rượu
Để sàng lọc việc sử dụng rượu cụ thể và toàn diện hơn, Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu (NIAAA) đã xây dựng một hướng dẫn gợi ý bắt đầu bằng 2 câu hỏi sàng lọc. Các câu hỏi và giải thích câu trả lời khác nhau theo tuổi (xem Bảng Các câu hỏi sàng lọc rượu NIAAA cho trẻ em và thanh thiếu niên).
Các câu hỏi sàng lọc rượu NIAAA cho trẻ em và thanh thiếu niên
Nhóm tuổi*
Câu hỏi đầu tiên
Câu hỏi thứ hai
Diễn giải
Mức độ nguy cơ theo độ tuổi
Trường tiểu học (thường 9-11 tuổi)
Bạn có bạn bè nào uống bất kỳ một loại thức uống có chứa cồn trong năm qua không?
Trong năm vừa qua, bạn đã bao giờ uống đồ uống có cồn không dù chỉ là một ngụm nhỏ?
Bạn bè: Bất cứ trường hợp uống rượu nào cũng cần được lưu tâm
Bệnh nhân: Bất kỳ người uống rượu nào cũng có nguy cơ cao nhất
≤ 11 tuổi: Bất kỳ người uống rượu nào cũng có nguy cơ cao nhất
Trường trung học cơ sở (thường là 11-14 tuổi)
Bạn có bạn bè nào uống bất kỳ một loại thức uống có chứa cồn trong năm qua không?
Trong năm vừa qua, bạn đã bao giờ uống nhiều hơn một vài ngụm đồ uống có chứa cồn không?
Bạn bè: Bất cứ trường hợp uống rượu nào cũng cần được lưu tâm
Bệnh nhân: Bất kỳ người uống rượu nào cũng có nguy cơ cao từ mức độ trung bình đến mức độ cao nhất tùy thuộc tuổi và số ngày uống rượu
≤ 11 tuổi: Bất kỳ người uống rượu nào cũng có nguy cơ cao nhất
12-14 tuổi: Nguy cơ trung bình 1-5 ngày; nguy cơ cao nhất > 5 ngày
Trường trung học phổ thông (thường là 14-18 tuổi)
Trong năm vừa qua, bạn đã bao giờ uống nhiều hơn một vài ngụm đồ uống có chứa cồn không?
Nếu bạn bè của bạn uống rượu, họ thường uống bao nhiêu ly trong mỗi lần uống?
Bệnh nhân: Nguy cơ thấp, trung bình hoặc cao nhất tùy theo tuổi và số ngày uống rượu
Bạn bè: Uống rượu quá độ (3–5 ly hoặc nhiều hơn) làm tăng thêm mối lo ngại
14-15 tuổi: Nguy cơ trung bình 1-5 ngày; nguy cơ cao nhất > 5 ngày
16 tuổi: Nguy cơ trung bình 6-11 ngày; nguy cơ cao nhất > 11 ngày
17 tuổi: Nguy cơ trung bình 6-24 ngày; nguy cơ cao nhất > 24 ngày
18 tuổi: Nguy cơ trung bình 12-52 ngày; nguy cơ cao nhất > 52 ngày
* Độ tuổi theo lớp học được sử dụng vì nguy cơ gia tăng khi chuyển sang trình độ cao hơn.
NIAAA= Viện quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu.
Đối với bệnh nhân có nguy cơ trung bình đến cao nhất, hãy hỏi
Hình thức uống: Tiêu thụ thường xuyên và tối đa
Các vấn đề gây ra hoặc có nguy cơ xảy ra do uống rượu: Nghỉ học, đánh nhau, chấn thương, tai nạn xe cơ giới
Sử dụng các chất kích thích khác: Bất kì thứ gì dùng để đem lại cảm giác sảng khoái
Hướng dẫn NIAAA cũng cung cấp các chiến lược hữu ích để giải quyết các vấn đề.
Xét nghiệm ma túy
Xét nghiệm ma túy có thể hữu ích để xác định việc sử dụng chất gây nghiện nhưng có những hạn chế đáng kể. Khi phụ huynh yêu cầu làm xét nghiệm ma túy, họ có thể tạo ra một bầu không khí căng thẳng gây khó khăn trong việc khai thác chính xác tiền sử sử dụng và dạng thuốc sử dụng ở thanh thiếu niên. Các xét nghiệm sàng lọc (bao gồm các xét nghiệm tại nhà) thường là xét nghiệm miễn dịch nhanh trong nước tiểu nên có nhiều trường hợp dương tính giả và âm tính giả. Hơn nữa, xét nghiệm không thể xác định tần suất và cường độ sử dụng chất gây nghiện và do đó không thể phân biệt người sử dụng ma túy nhất thời và người nghiện ma túy. Các bác sỹ lâm sàng phải sử dụng các biện pháp khác (ví dụ, hỏi bệnh sử kỹ lưỡng, bảng câu hỏi) để xác định mức độ sử dụng chất gây nghiện đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi thanh thiếu niên.
Với những lo ngại và hạn chế này, tham khảo ý kiến chuyên gia về rối loạn sử dụng chất gây nghiện là cần thiết để xác định liệu xét nghiệm ma túy có nên sử dụng trong tình huống nhất định không. Tuy nhiên, quyết định không xét nghiệm ma túy không có nghĩa là bỏ qua các đánh giá về rối loạn do sử dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn tâm thần. Thanh thiếu niên có các dấu hiệu rối loạn sử dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn về sức khoẻ tâm thần không đặc hiệu nên được khám chuyên khoa để được đánh giá đầy đủ.
Điều trị sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên
Liệu pháp hành vi cho thanh thiếu niên
Đôi khi điều trị bằng thuốc
Naloxone do quá liều
Thông thường, thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng được giới thiệu để đánh giá và điều trị thêm, thường là bởi một chuyên gia sức khỏe hành vi, hoặc, trong một số trường hợp, đến một chương trình điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích đặc biệt. Nhìn chung, cùng một hành vi điều trị các rối loạn sử dụng chất gây nghiện dùng cho người lớn cũng có thể được sử dụng cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, các liệu pháp này nên được điều chỉnh. Thanh thiếu niên không nên điều trị cùng một liệu trình với người lớn; họ nên được nhận các dịch vụ dành cho vị thành niên và sự tư vấn của các nhà trị liệu có chuyên môn trong điều trị thanh thiếu niên có rối loạn sử dụng chất gây nghiện.
Thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên bị rối loạn sử dụng opioid có thể được điều trị bằng buprenorphine. Các loại thuốc khác được sử dụng ngoài hướng dẫn ở thanh thiếu niên, nhưng dữ liệu còn hạn chế về hiệu quả của thuốc.
Thuốc được sử dụng để điều trị các triệu chứng cai nghiện do ngừng sử dụng nicotine, THC và các chất gây nghiện khác có sẵn cho thanh thiếu niên và có thể được bác sĩ chăm sóc chính kê đơn.
Phòng ngừa quá liều
Quá liều là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ mặc dù tỷ lệ sử dụng chất gây nghiện đang giảm. Do đó, bác sĩ lâm sàng có thể cung cấp hướng dẫn dự đoán để phòng ngừa quá liều và tạo điều kiện tiếp cận naloxone (thuốc giải độc cho quá liều opioid) (1). Naloxone hiện có bán để mua không kê đơn tại các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc trên khắp Hoa Kỳ và ở một số quốc gia khác.
Tài liệu tham khảo về điều trị
1. Hadland SE, Schmill DM, Bagley SM. Anticipatory Guidance to Prevent Adolescent Overdoses. Pediatrics. 2024;153(5):e2023065217. doi:10.1542/peds.2023-065217
Thông tin thêm
Sau đây là các tài nguyên tiếng Anh có thể hữu ích. Vui lòng lưu ý rằng CẨM NANG không chịu trách nhiệm về nội dung của các tài nguyên này.
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA): Alcohol Screening and Brief Intervention for Youth: A Practitioner's Guide
National Institute on Drug Abuse (NIDA): Brief Screener for Tobacco, Alcohol, and other Drugs (BSTAD) tool