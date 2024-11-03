Tỷ lệ sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên dao động từ mức kiêng khem đến mức sử dụng không thường xuyên và đến mức rối loạn sử dụng chất gây nghiện nặng. Các hậu quả cấp tính và lâu dài bao gồm từ nguy hiểm tối thiểu đến nhỏ đến đe dọa tính mạng, tùy thuộc vào chất, hoàn cảnh và tần suất sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả việc sử dụng thỉnh thoảng cũng có thể khiến thanh thiếu niên có nguy cơ bị tổn hại đáng kể, bao gồm dùng thuốc quá liều, tai nạn giao thông và hậu quả của các hành vi nguy cơ. Sử dụng chất gây nghiện có liên quan đến các hậu quả như tỷ lệ bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) cao hơn và phát triển các rối loạn sử dụng chất gây nghiện (1, 2).

Việc sử dụng thường xuyên rượu, cần sa (marijuana), nicotine hoặc các loại ma túy khác trong thời kỳ thanh thiếu niên có liên quan đến tỷ lệ mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn, hoạt động kém hơn ở tuổi trưởng thành và tỷ lệ nghiện cao hơn.

Thanh thiếu niên sử dụng các chất gây nghiện vì nhiều lý do:

Để thể hiện sự từng trải hoặc để được là một phần của một nhóm, băng đảng.

Để giảm stress

Tìm kiếm trải nghiệm mới và thách thức

Để làm giảm các triệu chứng rối loạn sức khoẻ tâm thần (ví dụ, trầm cảm, lo lắng)

Các yếu tố nguy cơ bổ sung bao gồm khả năng tự kiểm soát kém, thiếu sự giám sát của cha mẹ và nhiều rối loạn về học tập hoặc sức khỏe tâm thần (ví dụ: rối loạn thiếu chú ý/tăng động, trầm cảm). Thái độ của cha mẹ và tấm gương mà họ nêu ra liên quan đến việc sử dụng rượu, thuốc lá, thuốc theo toa và các chất gây nghiện khác có tác động mạnh mẽ.

Đại dịch COVID-19 có tác động hỗn hợp đến việc sử dụng chất kích thích ở thanh thiếu niên. Trong thời gian ở nhà, tỷ lệ bắt đầu giảm, nhưng tỷ lệ sử dụng nhiều chất kích thích tăng lên do một số thanh thiếu niên tăng cường sử dụng chất kích thích như một cơ chế để đối phó với căng thẳng.

Loại và hiệu lực của các chất gây nghiện được thanh thiếu niên sử dụng khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân, địa phương và quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các xu hướng đã làm tăng nguy cơ gây ra cả hậu quả cấp tính và lâu dài cho thanh thiếu niên bao gồm việc giới thiệu nicotine vaping và các sản phẩm cần sa có hiệu lực cao và khả năng sẵn có rộng rãi hơn của opioid và fentanyl theo đơn.

Tỷ lệ quá liều ở thanh thiếu niên đã tăng đáng kể (3). Tăng quá liều là do sự hiện diện của opioid tổng hợp trong nguồn cung cấp ma túy bất hợp pháp (4).

(Tổng quan về Rối loạn liên quan đến sử dụng chất)

Sàng lọc việc sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên Đánh giá lâm sàng, bao gồm kiểm tra định kỳ

Câu hỏi sàng lọc và xét nghiệm ma túy Thanh thiếu niên nên được sàng lọc thường xuyên về tình trạng sử dụng chất gây nghiện và cũng nên được đánh giá về tình trạng sử dụng chất gây nghiện hiện tại nếu nghi ngờ. Một số hành vi sẽ khiến cha mẹ, giáo viên hoặc những người khác có liên quan đến trẻ vị thành niên lo lắng về khả năng mắc chứng rối loạn sử dụng chất kích thích. Các hành vi khác không cụ thể, chẳng hạn Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng

Thay đổi bạn bè

Học tập sa sút

Mất sở thích vốn có Thanh thiếu niên có bất kỳ hành vi nào trong số này phải được đánh giá y tế đầy đủ về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện nên được coi là nguyên nhân có thể gây ra những hành vi này ngay cả khi việc sàng lọc là âm tính. Rối loạn sử dụng chất kích thích được chẩn đoán dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng. Xét nghiệm nghiện chất ở thanh thiếu niên Việc sàng lọc việc sử dụng thuốc lá, rượu và các loại ma túy khác, bao gồm cả việc sử dụng sai thuốc theo toa, là một phần tiêu chuẩn của việc duy trì sức khỏe. Việc sàng lọc sử dụng chất gây nghiện phổ biến có thể bình thường hóa các cuộc thảo luận về việc sử dụng chất kích thích, củng cố các hành vi và lựa chọn lành mạnh, xác định thanh thiếu niên có nguy cơ sử dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hướng dẫn các biện pháp can thiệp và xác định thanh thiếu niên cần chuyển tuyến để điều trị. Có một số công cụ sàng lọc đã được xác thực khác nhau. Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy (NIDA) khuyến nghị 2 công cụ sàng lọc điện tử có thể sử dụng cho bệnh nhân từ 12 đến 17 tuổi, đó là công cụ Sàng lọc Thuốc lá, Rượu và các Loại ma túy khác (BSTAD) và công cụ Sàng lọc để Can thiệp Rút gọn (S2BI). Mỗi công cụ sàng lọc có thể do bệnh nhân tự sử dụng hoặc do chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng. Nên tự quản lý vì nó được thanh thiếu niên ưa thích hơn. Các công cụ bắt đầu bằng các câu hỏi về tần suất sử dụng thuốc lá, rượu và cần sa trong năm qua. Một câu trả lời tích cực gợi ý câu hỏi về các loại sử dụng chất kích thích bổ sung. Các công cụ phân loại thanh thiếu niên thành 1 trong 3 nhóm nguy cơ mắc chứng rối loạn sử dụng chất: không báo cáo sử dụng, nguy cơ thấp hơn và nguy cơ cao hơn. Dựa trên kết quả, các công cụ đưa ra một kế hoạch hành động dựa trên hướng dẫn có được từ sự đồng thuận của chuyên gia. Mặc dù thời gian có thể thay đổi dựa trên phương pháp sử dụng và số lượng câu hỏi tiếp theo, nhưng các công cụ này thường có thể được hoàn tất trong vòng chưa đầy 2 phút. Bảng câu hỏi CRAFFT là một công cụ sàng lọc cũ hơn, đã được xác thực về việc sử dụng rượu và ma túy. Do bảng câu hỏi CRAFFT ban đầu không sàng lọc việc sử dụng thuốc lá, không cung cấp thông tin về tần suất sử dụng hoặc phân biệt giữa việc sử dụng ma túy và rượu nên bảng câu hỏi này không còn được sử dụng rộng rãi nữa và các công cụ sàng lọc khác đã được phát triển, bao gồm bảng câu hỏi CRAFFT 2.1+N được cập nhật, trong đó có một câu hỏi về việc sử dụng thuốc lá và nicotine. Sàng lọc thanh thiếu niên sử dụng rượu Để sàng lọc việc sử dụng rượu cụ thể và toàn diện hơn, Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu (NIAAA) đã xây dựng một hướng dẫn gợi ý bắt đầu bằng 2 câu hỏi sàng lọc. Các câu hỏi và giải thích câu trả lời khác nhau theo tuổi (xem Bảng Các câu hỏi sàng lọc rượu NIAAA cho trẻ em và thanh thiếu niên). Bảng Các câu hỏi sàng lọc rượu NIAAA cho trẻ em và thanh thiếu niên Bảng Đối với bệnh nhân có nguy cơ trung bình đến cao nhất, hãy hỏi Hình thức uống: Tiêu thụ thường xuyên và tối đa

Các vấn đề gây ra hoặc có nguy cơ xảy ra do uống rượu: Nghỉ học, đánh nhau, chấn thương, tai nạn xe cơ giới

Sử dụng các chất kích thích khác: Bất kì thứ gì dùng để đem lại cảm giác sảng khoái Hướng dẫn NIAAA cũng cung cấp các chiến lược hữu ích để giải quyết các vấn đề. Xét nghiệm ma túy Xét nghiệm ma túy có thể hữu ích để xác định việc sử dụng chất gây nghiện nhưng có những hạn chế đáng kể. Khi phụ huynh yêu cầu làm xét nghiệm ma túy, họ có thể tạo ra một bầu không khí căng thẳng gây khó khăn trong việc khai thác chính xác tiền sử sử dụng và dạng thuốc sử dụng ở thanh thiếu niên. Các xét nghiệm sàng lọc (bao gồm các xét nghiệm tại nhà) thường là xét nghiệm miễn dịch nhanh trong nước tiểu nên có nhiều trường hợp dương tính giả và âm tính giả. Hơn nữa, xét nghiệm không thể xác định tần suất và cường độ sử dụng chất gây nghiện và do đó không thể phân biệt người sử dụng ma túy nhất thời và người nghiện ma túy. Các bác sỹ lâm sàng phải sử dụng các biện pháp khác (ví dụ, hỏi bệnh sử kỹ lưỡng, bảng câu hỏi) để xác định mức độ sử dụng chất gây nghiện đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi thanh thiếu niên. Với những lo ngại và hạn chế này, tham khảo ý kiến chuyên gia về rối loạn sử dụng chất gây nghiện là cần thiết để xác định liệu xét nghiệm ma túy có nên sử dụng trong tình huống nhất định không. Tuy nhiên, quyết định không xét nghiệm ma túy không có nghĩa là bỏ qua các đánh giá về rối loạn do sử dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn tâm thần. Thanh thiếu niên có các dấu hiệu rối loạn sử dụng chất gây nghiện hoặc rối loạn về sức khoẻ tâm thần không đặc hiệu nên được khám chuyên khoa để được đánh giá đầy đủ.