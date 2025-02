Sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên

1. Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance—United States, 2021. MMWR Suppl. 2023:72(1):1–99.

3. Fadus MC, Ginsburg KR, Sobowale K, et al. Unconscious Bias and the Diagnosis of Disruptive Behavior Disorders and ADHD in African American and Hispanic Youth. Acad Psychiatry. 2020;44(1):95-102. doi:10.1007/s40596-019-01127-6

4. Shaw M, Hodgkins P, Caci H, et al. A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment. BMC Med. 2012;10:99. Xuất bản ngày 4 tháng 9 năm 2012. doi:10.1186/1741-7015-10-99

5. Wilens TE, Adamson J, Monuteaux MC, et al. Effect of prior stimulant treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder on subsequent risk for cigarette smoking and alcohol and drug use disorders in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(10):916-921. doi:10.1001/archpedi.162.10.916

6. Vogels EA, Gelles-Watnick R. Teens and social media: Key findings from Pew Research Center surveys. Pew Research Center. 2024.

7. Berger MN, Taba M, Marino JL, Lim MSC, Skinner SR. Social Media Use and Health and Well-being of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Youth: Systematic Review. J Med Internet Res. 2022;24(9):e38449. Xuất bản ngày 21 tháng 9 năm 2022 doi:10.2196/38449

8. Riehm KE, Feder KA, Tormohlen KN, et al. Associations Between Time Spent Using Social Media and Internalizing and Externalizing Problems Among US Youth. JAMA Psychiatry. 2019;76(12):1266-1273. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.2325