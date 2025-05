Phát triển tâm lý xã hội ở thanh thiếu niên

Trong thời kỳ thanh thiếu niên, phát triển tính độc lập là mục tiêu chính. "Tôi là ai, tôi đang đi đâu, và làm thế nào để tôi kết nối với tất cả mọi người trong cuộc sống của tôi?" là những bận tâm thường xuyên đối với hầu hết thanh thiếu niên. Giai đoạn phát triển này tạo cơ hội cho thanh thiếu niên học cách chăm sóc sức khỏe của bản thân và áp dụng các hành vi lành mạnh, đồng thời thường liên quan đến hành vi mạo hiểm hoặc dễ có nguy cơ về sức khỏe.

Mong muốn được tự do hơn của trẻ vị thành niên có thể xung đột với bản năng mạnh mẽ của cha mẹ muốn bảo vệ con cái khỏi bị tổn hại, dẫn đến xung đột. Cha mẹ có thể giúp đỡ trẻ bằng việc nói chuyện với con về vai trò của họ và từ từ cho phép các con của họ được hưởng nhiều đặc quyền hơn cũng như và mong muốn trẻ có trách nhiệm cao hơn với bản thân và gia đình.

Thanh thiếu niên ngày càng trở nên độc lập hơn và do đó thường không nằm trong sự kiểm soát trực tiếp về mặt thể chất của người lớn. Trong những trường hợp này, thanh thiếu niên tự quyết định hành vi của họ, chịu ảnh hưởng bởi sự trưởng thành và chức năng điều hành. Cha mẹ là người hướng dẫn thay vì trực tiếp kiểm soát hành động của con cái.

Thông thường, một cách mà thanh thiếu niên thể hiện tính độc lập là bằng cách đặt câu hỏi hoặc thách thức các quy tắc của cha mẹ (hoặc người giám hộ), đôi khi dẫn đến việc phá vỡ các quy tắc. Nhiều thanh thiếu niên bắt đầu tham gia vào các hành vi nguy hiểm, chẳng hạn như đua xe. Nhiều thanh thiếu niên bắt đầu thử quan hệ tình dục, và một số có thể tham gia vào các hoạt động tình dục nguy hiểm. Một số thanh thiếu niên có thể sử dụng ma túy và rượu. Các chuyên gia đưa ra ý kiến rằng những hành vi này xảy ra một phần vì thanh thiếu niên có xu hướng đánh giá quá cao khả năng của mình khi chuẩn bị rời khỏi cha mẹ. Các nghiên cứu về hệ thần kinh cũng chỉ ra rằng các phần của não ngăn chặn các xung động không hoàn toàn trưởng thành cho đến tuổi trưởng thành sớm.

Cha mẹ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải phân biệt những lỗi phán đoán thỉnh thoảng, vốn là điều bình thường và giúp thanh thiếu niên học được cách chấp nhận nguy cơ lành mạnh, với mức độ hành vi sai trái đòi hỏi sự can thiệp của chuyên gia. Mức độ nặng và tần suất vi phạm sẽ quyết định nhu cầu can thiệp. Ví dụ, việc uống rượu say thường xuyên và trốn học thường xuyên có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với những hành động riêng lẻ. Nếu rối loạn hành vi gây rối làm suy yếu chức năng, các dấu hiệu cảnh báo bao gồm sự suy giảm kết quả học tập ở trường, không tham gia các hoạt động yêu thích trước đây và bỏ nhà đi. Đặc biệt quan tâm là thanh thiếu niên gây thương tổn nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác hoặc sử dụng vũ khí trong một cuộc chiến.

Việc chấp nhận nguy cơ, tham gia vào các hành vi cực đoan và thử thách khả năng cũng như giới hạn đều là những hành động bình thường và phù hợp với sự phát triển trong thời kỳ vị thành niên. Thanh thiếu niên cảm thấy ấm áp và hỗ trợ từ cha mẹ ít có khả năng phát triển các vấn đề nghiêm trọng, cũng như những người mà cha mẹ truyền đạt những kỳ vọng rõ ràng về hành vi của con cái họ và thể hiện việc thiết lập và giám sát giới hạn nhất quán.

Phong cách nuôi dạy con cái trong thời kỳ vị thành niên Xung đột giữa cha mẹ và thanh thiếu niên là phổ biến. Trong một số trường hợp, vấn đề cốt lõi là kiểm soát. Thanh thiếu niên muốn cảm thấy sự kiểm soát trong cuộc sống của họ, nhưng cha mẹ không sẵn sàng từ bỏ việc kiểm soát cuộc sống của con họ. Trong những tình huống này, mọi người đều có thể hưởng lợi nếu cha mẹ tập trung nỗ lực vào hành động của con cái (ví dụ: đi học, tuân thủ trách nhiệm gia đình) thay vì vào biểu hiện (ví dụ: trang phục, kiểu tóc, giải trí ưa thích). Mỗi bậc cha mẹ đều có cách nuôi dạy con khác nhau; tuy nhiên, có 4 phong cách nuôi dạy con chính (1): Có thẩm quyền

Người độc đoán

Cho phép

Không liên quan Phương pháp nuôi dạy có thẩm quyền mang lại kết quả tích cực nhất cho thanh thiếu niên. Cha mẹ có thẩm quyền thường sử dụng hệ thống đặc quyền theo cấp độ, trong đó thanh thiếu niên ban đầu được trao những trách nhiệm và quyền tự do nhỏ (ví dụ: chăm sóc thú cưng, làm việc nhà, mua quần áo, trang trí phòng, quản lý tiền tiêu vặt, tham gia các sự kiện xã hội với bạn bè). Nếu thanh thiếu niên xử lý tốt trách nhiệm hoặc đặc quyền trong một khoảng thời gian, sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Ngược lại, nếu trẻ làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, trẻ có thể mất các đặc quyền đã có trước đó. Mỗi đặc quyền mới cần được giám sát chặt chẽ bởi cha mẹ để đảm bảo thanh thiếu niên tuân thủ các quy tắc đã được thỏa thuận trước đó. Phương pháp nuôi dạy con có thẩm quyền bao gồm việc đặt ra giới hạn, điều này rất quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của trẻ vị thành niên. Phương pháp nuôi dạy con độc đoán được định nghĩa là cha mẹ đặt ra những quy tắc mà trẻ em phải tuân theo. Có ít sự linh hoạt trong đàm phán và giao tiếp chỉ mang tính một chiều. Phương pháp nuôi dạy con cái dễ dãi được định nghĩa là cha mẹ có sự giao tiếp cởi mở với con cái. Có nhiều linh hoạt hơn nhưng ít kỳ vọng hơn. Mặc dù phong cách này có thể giúp trẻ học cách khám phá và chấp nhận nhiều nguy cơ hơn, nhưng nó cũng có thể khiến trẻ phát triển những thói quen tiêu cực vì cha mẹ quá dễ dãi và không hướng dẫn nhiều. Việc nuôi dạy con cái không liên quan được xác định bởi sự linh hoạt nhất. Mặc dù các bậc cha mẹ không bị ảnh hưởng có thể đảm bảo rằng trẻ em có nhu cầu cơ bản (ví dụ: thức ăn, nơi ở, quần áo), nhưng chúng không bị ảnh hưởng. Các bác sĩ lâm sàng cần lưu ý rằng phong cách nuôi dạy con cái này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, ví dụ: cha mẹ có thể ít quan tâm hơn vì phần lớn thời gian của họ dành cho việc đảm bảo nguồn tài chính cho gia đình. Những thanh thiếu niên có hành vi có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hoặc gây hại cho bản thân hoặc người khác mặc dù cha mẹ đã nỗ lực hết sức thì có thể cần sự can thiệp của chuyên gia.