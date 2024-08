Hầu hết các trẻ đều có triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp do virus 1 - 3 ngày trước khi có triệu chứng nặng thở rít và khó thở. Ở một số trẻ, khởi phát cấp tính với các đặc điểm là tiếng thở rít, sốt cao và thường tiết nhiều dịch mủ. Hiếm khi, viêm khí quản do vi khuẩn phát triển như một biến chứng của viêm thanh khí phế quản do vi rút hoặc đặt nội khí quản. Giống như ở những bệnh nhân bị viêm nắp thanh quản, trẻ em bị viêm khí quản do vi khuẩn có thể bị nhiễm độc rõ rệt và suy hô hấp có thể tiến triển nhanh chóng và có thể phải đặt nội khí quản.

Các biến chứng của viêm khí quản do vi khuẩn bao gồm hạ huyết áp, ngừng thở ngừng tim, viêm phế quản phổi và nhiễm khuẩn huyết. Xơ hóa hạ thanh môn thứ phát sau đặt nội khí quản kéo dài không phổ biến. Hầu hết trẻ được điều trị thích hợp sẽ khỏi không để lại di chứng.