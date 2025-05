Tổng quan về rối loạn tiểu cầu

Rối loạn chức năng tiểu cầu có thể xuất phát từ sự khiếm khuyết tại tiểu cầu hoặc từ một yếu tố bên ngoài thay đổi chức năng bình thường của tiểu cầu. Rối loạn chức năng có thể là do di truyền hoặc mắc phải. Rối loạn di truyền chức năng tiểu cầu bao gồm bệnh von Willebrand, bệnh xuất huyết di truyền phổ biến nhất và rối loạn chức năng tiểu cầu di truyền, ít gặp hơn nhiều. Các bệnh lý mắc phải về rối loạn chức năng tiểu cầu thường do các bệnh lý (ví dụ: suy thận) cũng như do aspirin và các thuốc khác như NSAID.