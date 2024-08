Tổng quan về cầm máu

Các yếu tố đông máu tương tác trên bề mặt tế bào tiểu cầu và nội mô để tạo ra thrombin, chất này chuyển fibrinogen thành fibrin. Fibrin bao lấy làm bền vững cục đông.

Trong con đường nội tại, yếu tố XII, kininogen trọng lượng phân tử cao, prekallikrein và yếu tố XI hoạt hóa (yếu tố XIa) tương tác để tạo ra yếu tố IXa từ yếu tố IX. Yếu tố IXa sau đó kết hợp với yếu tố VIIIa và phospholipid tiền đông máu (hiện diện trên bề mặt tiểu cầu đã hoạt hóa, tế bào nội mô và tế bào mô để tạo thành phức hợp hoạt hóa yếu tố X.

Trong con đường bên ngoài,yếu tố VIIa và yếu tố mô (TF) trực tiếp hoạt hóa yếu tố X (và có lẽ cả yếu tố IX – xem hình Các con đường đông máu và bảng Các thành phần của phản ứng đông máu).

Các yếu tố đông máu được sản sinh ở gan ngoại trừ yếu tố VIII được tổng hợp trong các tế bào xoang gan và tế bào nội mô bên ngoài gan. Biểu hiện của yếu tố mô thường bị hạn chế ở các tế bào quanh mạch máu nên việc hoạt hóa con đường bên ngoài chỉ xảy ra trong trường hợp tổn thương thành mạch.

Con đường đông máu

Bảng Các thành phần của phản ứng đông máu

Kích hoạt con đường nội sinh, ngoại sinh và con đường chung dẫn đến sự hình thành các cục máu đông fibrin. Ba bước liên quan đến việc kích hoạt con đường chung:

Prothrombinase được tạo ra trên bề mặt của các tiểu cầu, tế bào nội mô và mô đã hoạt hóa. Protrombinase là một phức hợp của enzyme, yếu tố Xa và đồng yếu tố, yếu tố Va, trên bề mặt phospholipid có tác dụng đông máu. Prothrombinase phân cắt prothrombin thành thrombin. Thrombin tạo ra các monome fibrin và polyme từ fibrinogen và hoạt hóa các yếu tố hòa tan V, VIII và XI. Thrombin cũng hoạt hóa yếu tố XIII, một loại enzyme xúc tác hình thành các gắn kết cộng hóa trị mạnh hơn giữa các monome fibrin liền kề.

Ion canxi cần thiết trong hầu hết các phản ứng tạo ra thrombin và do đó, các chất tạo phức với canxi (ví dụ: citrate, axit ethylenediaminetetraacetic) được sử dụng in vitro làm thuốc chống đông máu. Các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K (yếu tố II, VII, IX và X) thường liên kết với bề mặt phospholipid thông qua cầu canxi để hoạt động trong quá trình đông máu Phản ứng đông máu không thể xảy ra bình thường khi thiếu vitamin K. Các protein điều hòa đông máu phụ thuộc vitamin K bao gồm protein C và protein S.

Mặc dù các con đường đông máu hữu ích trong việc hiểu cơ chế và đánh giá trong phòng thí nghiệm về các rối loạn đông máu, đông máu in vivo không bao gồm yếu tố XII, prekallikrein, hoặc kininogen trọng lượng phân tử cao. Những người có thiếu yếu tố XII di truyền, kininogen trọng lượng phân tử cao, hoặc prekallikrein sẽ không bị chảy máu bất thường. Người bị giảm yếu tố XI có rối loạn chảy máu nhẹ đến trung bình. In vitro, yếu tố hòa tan XI có thể được hoạt hóa bởi thrombin. Tuy nhiên, không có mối quan hệ nhất quán giữa nồng độ yếu tố XI và khả năng chảy máu. Yếu tố IX hòa tan có thể được hoạt hóa in vitro bởi cả yếu tố XIa và yếu tố VIIa/phức hợp yếu tố mô.

Trong cơ thể, sự khởi đầu của con đường ngoại sinh xảy ra khi tổn thương các mạch máu làm máu chảy ra tiếp xúc với yếu tố tổ chức tren màng các tế bào trong và quanh thành mạch. Tình trạng tiếp xúc với yếu tố mô này tạo ra phức hợp yếu tố VIIa/yếu tố mô hoạt hóa yếu tố X (và có lẽ là cả yếu tố IX). Yếu tố IXa, kết hợp với đồng yếu tố của nó, yếu tố VIIIa, trên bề mặt màng phospholipid cũng tạo ra yếu tố Xa. Cần phải hoạt hóa yếu tố X bằng phức hợp yếu tố IXa/VIIIa để cầm máu bình thường. Yêu cầu về yếu tố VIII và IX này giải thích tại sao bệnh ưa chảy máu loại A (thiếu yếu tố VIII) hoặc loại B (thiếu yếu tố IX) lại dẫn đến chảy máu. Quá trình hoạt hóa yếu tố X bởi phức hợp yếu tố VIIa/yếu tố mô trong con đường đông máu ngoại sinh không tạo ra đủ thrombin (và fibrin) để ngăn ngừa chảy máu ở bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông A hoặc B nặng.