Cường lách là nguyên nhân gây giảm tế bào do lách to.

(Xem thêm Tổng quan về lách.)

Cường lách là một quá trình thứ phát có thể phát sinh do lách to ở hầu hết các nguyên nhân. (xem bảng Các nguyên nhân lách to thường gặp) Lách to làm tăng cơ chế lọc và phá hủy hồng cầu, và thường cả bạch cầu và tiểu cầu. Tăng sinh ở tủy xương bù đắp xảy ra ở những tế bào bị giảm trong tuần hoàn.

Triệu chứng và Dấu hiệu của Cường lách Lách to là dấu hiệu; kích thước lách tương ứng với mức độ giảm tế bào. Các kết quả lâm sàng khác thường do rối loạn gốc.

Chẩn đoán cường lách Khám thực thể

Đôi khi siêu âm

Công thức máu toàn phần Nghi ngờ cường lách ở những bệnh nhân có lách to và thiếu máu hoặc giảm tế bào máu. Chỉ định xét nghiệm cũng tương tự như với lách to. Trừ phi các cơ chế khác cùng tồn tại với mức độ nghiêm trọng, thiếu máu và các giảm tế bào máu khác là nhẹ và không có triệu chứng (ví dụ, số lượng tiểu cầu, từ 50 đến 100 x 103/mcL [50 đến 100 x 109/L]; số lượng bạch cầu, 2500 đến 4000/mcL [2,5 đến 4 x 109/L]) với số lượng bạch cầu bình thường. Hình thái hồng cầu nói chung là bình thường, ngoại trừ có thể có hồng cầu hình cầu. Hồng cầu lưới bình thường.