Nói chung, gây tê tại chỗ được sử dụng. Thuốc gây tê tại chỗ có lợi trong một số trường hợp, đặc biệt là đối với các vết thương nông, vết thương da đầu và khi các chất kết dính da dùng để đóng vết thương.

Các thuốc tê thông thường là lidocaine 0,5%, 1% và 2%, và bupivacaine 0,25% và 0,5%, cả hai đều thuộc nhóm amide gây tê tại chỗ; nhóm este bao gồm procaine, tetracain và benzocaine. Lidocaine được sử dụng phổ biến nhất. Bupivacaine có khởi phát hơi chậm (vài phút so với gần như ngay lập tức) và thời gian dài hơn đáng kể (2-4 giờ so với 30 đến 60 phút). Thời gian tác dụng của cả hai có thể kéo dài bằng cách thêm epinephrine 1:100.000, thuốc co mạch. Do thuốc co mạch có thể làm giảm tưới máu vết thương (và do đó là tác dụng phụ), epinephrine hầu hết được sử dụng cho các vết thương ở các vùng giàu mạch máu (ví dụ như da mặt, da đầu). Mặc dù giảng dạy truyền thống cho rằng tránh sử dụng epinephrine ở các vùng xa (ví dụ như mũi, tai, ngón tay, dương vật) để tránh tình trạng thiếu máu cục bộ, nhưng các biến chứng này hiếm nên dùng epinephrine là an toàn. Epinephrine đặc biệt hữu ích trong cầm máu các vết thương đang chảy máu nhiều.

Liều tối đa của lidocaine là 3 - 5 mg/kg (dung dịch 1% = 1 g/100 mL = 10 mg/mL), và bupivacaine là 2,5 mg/kg. Bổ sung epinephrine làm tăng liều cho phép của lidocaine đến 7 mg/kg và bupivacaine đến 3,5 mg/kg.

Phản ứng bất lợi đối với thuốc gây tê tại chỗ bao gồm phản ứng dị ứng (mày đay và thỉnh thoảng, sốc phản vệ) và các tác dụng lên hệ giao cảm từ epinephrine (ví dụ, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh). Phản ứng dị ứng rất hiếm, đặc biệt là thuốc mê amide; mặc dù nhiều báo cáo bệnh nhân có phản ứng lo âu hoặc nấc. Hơn nữa, phản ứng dị ứng thường do methylparaben, chất bảo quản được sử dụng trong lọ đa liều. Nếu xác định được tác nhân dị ứng là thuốc gây tê, thuốc nhóm khác (ví dụ ester thay vì amide) có thể được sử dụng. Nếu không, một liều thử nghiệm 0,1 ml dung dịch bảo quản (lọ đơn liều) lidocaine có thể được tiêm nội bì; nếu không có phản ứng trong vòng 30 phút, có thể gây tê.

Các kỹ thuật được khuyến cáo để giảm đau bao gồm:

Sử dụng kim nhỏ (kim 27 gauge là tốt nhất, và kim 25 gauge là chấp nhận được, kim 30 gauge có thể quá mỏng)

Tiêm chậm

Tiêm dưới da thay vì tiêm trong da

Đệm lidocain với 8,4% natri bicacbonat, nâng pH từ 4,2 lên 7,4 (ví dụ, ở tỷ lệ lidocain với natri bicacbonat có thể nằm trong khoảng từ 3: 1 đến 9: 1) (LƯU Ý: Việc đệm làm giảm thời hạn sử dụng của lọ lidocain đa liều và đệm ít hiệu quả hơn đối với bupivacain.)

Làm ấm dung dịch gây tê đến nhiệt độ cơ thể

Xử lý trước vết thương bằng thuốc gây tê tại chỗ

Làm lạnh nhanh vết thương bằng băng

Gây tê thần kinh vùng đôi khi được ưa thích trong phong bế vết thương. Tê thần kinh vùng ít gây biến dạng vết thương so với gây tê tại chỗ; sự ít biến dạng này là rất quan trọng khi căn chỉnh mép vết thương phải đặc biệt chính xác (ví dụ, tê thần kinh vùng cho các vết xước qua đường viền môi) hoặc khi tê mép vết thương sẽ khó vì không gian nhỏ (ví dụ, cho vết thương ngón tay). Ngoài ra, với các vết thương lớn không thể gây tê do liều độc của thuốc. Nhược điểm nhẹ của tê thần kinh vùng là chậm khởi và đôi khi < 100% hiệu quả với lần tê đầu tiên.

Thủ thuật phong bế dây thần kinh Phong bế thần kinh vùng cằm Thủ thuật do bác sĩ nha khoa Scott Solow, Chuyên khoa Răng trẻ em và Nắn chỉnh răng thị phạm. Được quay tại Trung tâm Nghệ thuật Y học Răng trẻ em và Nắn chỉnh răng, Philadelphia, PA.

Dùng phương pháp ngấm gây tê tại chỗ không gây đau do kim tiêm đặc biệt là ở trẻ em hoặc người lớn sợ đau. Giải pháp phổ biến nhất là dung dịch LET, bao gồm lidocaine 2 đến 4%, epinephrine 1:1000 hoặc 1:2000, và tetracaine 0,5 đến 2%. Một miếng bông nha khoa (hoặc quả bông) bằng chiều dài vết thương được ngâm trong vài mililít dung dịch và đặt trong vết thương trong 30 phút đủ để gây tê. Nếu tê thấm không đủ giảm đau, gây tê thêm tại chỗ mép vết thương, thường với đau tối thiểu.