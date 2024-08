Tổng quan về kỹ thuật nắn trật khớp vai

Có nhiều kỹ thuật để giảm trật khớp vai. Không có kỹ thuật nào đạt thành công trên toàn cầu, vì vậy các bác sĩ phẫu thuật nên làm quen với vài kỹ thuật.

Các kỹ thuật để giảm trật khớp vai trước là

Kỹ thuật Hippocal ban đầu (gót chân của người phẫu thuật ở nách bị tổn thương để tạo ra phản tác dụng) gây ra chấn thương và không nên thực hiện. Kỹ thuật Kocher, tạo lực mạnh cho xương cánh tay, cũng có nguy cơ biến chứng cao và không nên thực hiện.

Kỹ thuật nắn trật cho trật khớp thường sử dụng lực kéo theo trục và/hoặc xoay ngoài. Không có kỹ thuật hoàn hảo hoặc duy nhất. Quan trọng nhất, người phẫu thuật nên làm quen với một số kỹ thuật và sử dụng những kỹ thuật phù hợp với trật khớp và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân (xem Trật khớp vai trước: Điều trị).

Nỗ lực giảm, đặc biệt là thực hiện mà không cần an thần, có nhiều khả năng thành công hơn nếu bệnh nhân thoải mái và hợp tác. Giảm đau và an thần có thể giúp làm giảm co thắt cơ, cũng như các rối loạn tâm thần như trò chuyện.

Bệnh nhân nên được cung cấp liệu pháp giảm đau. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân muốn, một nỗ lực giảm đau mà không cần giảm đau có thể được thực hiện với một phương pháp giảm nhẹ (ví dụ, Davos, thao tác tạo hình xương vai, Hennepin, FARES). Giảm đau bằng đường tĩnh mạch và/hoặc tiêm thuốc tê nội khớp có thể được thực hiện sớm trong quá trình đánh giá ban đầu để giảm đau khi chụp X-quang và các chế phẩm trước khi làm thủ thuật. Thuốc an thần và giảm đau theo thủ thuật (PSA) có thể được sử dụng cho những bệnh nhân có nhiều lo âu và co thắt cơ và đối với các phương pháp giảm đau đòi hỏi nhiều lực hơn (ví dụ, kéo giãn và Stimson).

Việc nắn chỉnh trật khớp ra sau hoặc trật khớp ở dưới (sai khớp vai cánh tay cao) thường liên quan đến kỹ thuật kéo-chống kéo. Khi có thể, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nên được tư vấn trước khi giảm trật khớp.

Tổn thương thần kinh có thể là kết quả của trật khớp (thường là trật khớp trước) hoặc từ thủ thuật nắn trật. Các khớp nên được giảm càng sớm càng tốt vì sự chậm trễ làm tăng nguy cơ biến chứng thần kinh. Để tránh sự gia tăng co thắt cơ, tất cả các cách giảm đều được thực hiện nhẹ nhàng và dần dần, và các phương pháp giảm sử dụng ít lực hơn thường được thực hiện trước khi sử dụng nhiều lực hơn. Lựa chọn một phương pháp nhẹ nhàng là đặc biệt quan trọng nếu nghi ngờ có tổn thương đám rối cánh tay.

Thần kinh, động mạch và dây chằng vai Mô hình 3D

Đánh giá thần kinh được thực hiện trước thủ thuật và sau mỗi lần nắn trật. Việc kiểm tra bao gồm đánh giá các mạch xa và thời gian đổ đầy mao mạch (động mạch nách), cảm giác của cánh tay trên (thần kinh nách) và chức năng của dây thần kinh quay, dây thần kinh giữa và dây thần kinh cánh tay.

Cần phải hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình trước khi nắn chỉnh nếu bệnh nhân có một chấn thương vai phức tạp

Gãy lồi củ lớn có di lệch > 1 cm

Biến dạng Hill-Sachs đáng kể (≥ 20% biến dạng đầu xương cánh tay do sự đè ép lên bờ ổ chảo)

Gãy cổ phẫu thuật

Gãy xương Bankart (vành trước-sau) liên quan đến mảnh xương trên 20%

Gãy gần xương cánh tay từ 2 phần trở lên

Các lý do khác để hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình trước khi nắn chỉnh bao gồm

Khớp bị hở (tức là trật khớp hở)

Bệnh nhân là một đứa trẻ, bởi vì thường có gãy xương

Trật khớp kéo dài từ 7 đến 10 ngày, do tăng nguy cơ tổn thương động mạch nách

Tư vấn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nên được thực hiện sau 2 hoặc 3 lần nắn chỉnh thất bại hoặc sau khi nắn chỉnh thành công

Một chấn thương vai phức tạp được nghi ngờ (ví dụ, trật khớp cộng với gãy xương, tổn thương thần kinh nách, hoặc rách chóp xoay)

Bệnh nhân bị trật khớp lần đầu

Tuy nhiên, ở tất cả các bệnh nhân, nếu có thiếu hụt hệ thần kinh, cắt bỏ phải được thực hiện ngay lập tức. Nếu không có bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, có thể thực hiện phẫu thuật nắn kín, lý tưởng là sử dụng lực tối thiểu; Nếu việc cắt bỏ không thành công, có thể cần phải thực hiện trong phòng mổ dưới gây mê.

Chụp X-quang sau khi nắn chỉnh thường nên được thực hiện để ghi lại sự giảm trật thành công và để kiểm tra lại gãy xương. Tuy nhiên, chụp X-quang có thể không cần thiết ở những bệnh nhân trật khớp vai tái phát tối thiểu.