Vật liệu nổ và chấn thương do sóng nổ

Chẩn đoán chấn thương do nổ và do luồng khí

Đánh giá lâm sàng

Thăm dò hình ảnh được chỉ định theo phát hiện

Bệnh nhân được đánh giá như trường hợp đa chấn thương (xem Phương pháp tiếp cận bệnh nhân chấn thương: Đánh giá và điều trị), ngoại trừ nỗ lực đặc biệt nhằm xác định chấn thương sọ do sóng nổ, đặc biệt là phổi do sóng nổ (và do tắc mạch khí), chấn thương tai, chấn thương xuyên thấu và vùi lấp. Ngừng thở, nhịp tim chậm và hạ huyết áp là ba bộ lâm sàng cổ điển liên quan đến tổn thương phồi do sóng nổ. Rách màng nhĩ được xem dự đoán tổn thương phổi do sóng nổ, nhưng chấm xuất huyết vùng hầu họng có thể là một dự báo tốt hơn. Chụp X-quang ngực được thực hiện cho thấy một mô hình bướm đặc trưng. Theo dõi tim được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân. Bệnh nhân bị chấn thương do vùi lấp cần được làm xét nghiệm đo nồng độ myoglobin niệu, tăng kali máu và thay đổi ECG.