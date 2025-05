Các triệu chứng của kiệt sức do nhiệt thường mơ hồ, và bệnh nhân không thể nhận ra rằng nguyên nhân do nhiệt. Các triệu chứng có thể bao gồm chứng khó chịu, suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, và đôi khi nôn. Có thể xảy ra ngất do đứng thời gian dài trong hơi nóng (ngất do nóng). Khi kiểm tra, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, thường đổ mồ hôi, nhịp tim nhanh và có thể có hạ huyết áp tư thế đứng. Tình trạng tinh thần nguyên vẹn, không giống như bị say nắng. Nhiệt độ thường bình thường và nếu cao, thường không vượt quá 40°C.