Vắc xin zoster tái tổ hợp được khuyến nghị cho người lớn ≥ 50 tuổi cho dù họ đã từng bị herpes zoster hay đã được tiêm vắc xin sống giảm độc lực cũ hay chưa; 2 liều vắc xin zoster tái tổ hợp được tiêm cách nhau từ 2 tháng đến 6 tháng (để biết thêm thông tin, xem Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Herpes Zoster Vaccines). Vắc xin zoster tái tổ hợp cũng được khuyến nghị cho người lớn ≥ 19 tuổi đang hoặc sẽ bị suy giảm miễn dịch hoặc bị ức chế miễn dịch do bệnh hoặc liệu pháp điều trị, bao gồm cả những người có tiền sử bệnh thủy đậu, vắc xin thủy đậu hoặc herpes zoster (để biết thêm thông tin, xem Use of Recombinant Zoster Vaccine in Immunocompromised Adults Aged ≥ 19 Years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices-Unites States, 2022).

Một nghiên cứu quan sát sau khi lưu hành đã quan sát thấy nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barré tăng lên trong 42 ngày sau khi tiêm chủng bằng vắc xin zoster tái tổ hợp, và do đó một số bác sĩ lâm sàng tránh tiêm vắc xin zoster tái tổ hợp ở những bệnh nhân có tiền sử mắc hội chứng Guillain-Barre (xem FDA yêu cầu đưa cảnh báo về hội chứng Guillain-Barré (GBS) vào Thông tin kê đơn của Shingrix).

Loại vắc xin sống giảm độc lực cũ hơn không còn được cung cấp ở Hoa Kỳ nhưng vẫn có sẵn ở nhiều quốc gia khác. Vắc xin tái tổ hợp mới hơn dường như cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài và tốt hơn nhiều so với vắc xin zoster sống giảm độc lực, đơn liều cũ hơn (là phiên bản liều cao hơn của vắc xin thủy đậu). Trong một thử nghiệm lâm sàng lớn, vắc xin zoster tái tổ hợp có hiệu quả khoảng 97% trong việc ngăn ngừa bệnh herpes zoster (1). Vắc-xin sống giảm độc lực chống chỉ định ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.