Mpox (bệnh đậu mùa khỉ) do vi rút đậu mùa khỉ gây ra, một loại orthopoxvirus có liên quan về mặt cấu trúc với vi rút đậu mùa. Bệnh nhân có biểu hiện phát ban dạng mụn nước hoặc mụn mủ, có thể đau và thường kèm theo sốt, khó chịu và nổi hạch. Chẩn đoán bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Điều trị nói chung là hỗ trợ và có khả năng bằng thuốc kháng vi rút. Phòng ngừa liên quan đến tiêm vắc xin.

Vi rút gây bệnh đậu mùa ở khỉ, giống như bệnh đậu mùa, là thành viên của nhóm Orthopoxvirus. Có 2 nhánh riêng biệt (các nhóm sinh vật tương tự có nguồn gốc từ một tổ tiên chung): nhánh Tây Phi và nhánh Lưu vực Congo. Mặc dù tên của nó, các loài linh trưởng không phải là người không phải là vi rút của khỉ. Mặc dù vật chủ chưa được xác định rõ, nhưng các sinh vật nghĩ tới hàng đầu là loài gặm nhấm (ví dụ sóc nhỏ) trong rừng nhiệt đới của Châu Phi, chủ yếu ở phía tây và trung tâm Châu Phi. Bệnh do vi rút đậu mùa ở khỉ gây ra ban đầu cũng được gọi là "monkeypox", nhưng vào tháng 11 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới đã giới thiệu tên "mpox" cho bệnh do vi rút này gây ra (xem WHO recommends new name for monkeypox disease).

Trong lịch sử, bệnh ở người chủ yếu chỉ giới hạn trong các trường hợp lẻ tẻ và dịch bệnh xảy ra không thường xuyên, chủ yếu là ở châu Phi. Hầu hết các trường hợp được báo cáo là ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Kể từ năm 2016, các trường hợp có chẩn đoán xác định cũng đã được báo cáo ở Sierra Leone, Liberia, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Công-gô và Nigeria. Sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ở Châu Phi kể từ năm 2000 được cho là do việc ngừng tiêm phòng bệnh đậu mùa vào năm 1980; những người đã chủng ngừa bệnh đậu mùa, thậm chí > 25 năm trước, sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh mpox. Các trường hợp mắc bệnh mpox ở Châu Phi cũng đang gia tăng do con người ngày càng lấn chiếm môi trường sống của các loài động vật mang vi rút.

Trước năm 2022, các ca bệnh bên ngoài châu Phi có liên quan trực tiếp đến việc đi đến miền tây và miền trung châu Phi hoặc liên quan trực tiếp đến động vật nhập khẩu từ khu vực này. Một đợt bùng phát mpox đáng chú ý xảy ra ở Hoa Kỳ vào năm 2003, khi các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh được nhập khẩu làm vật nuôi từ Châu Phi đã lây lan vi rút sang những con chó cưng trên thảo nguyên, sau đó các con chó này đã lây nhiễm cho những người ở Trung Tây. Đợt bùng phát liên quan đến 37 ca bệnh có chẩn đoán xác định và 10 ca bệnh có lẽ là xảy ra ở 6 tiểu bang, nhưng không có ca tử vong (1).

Kể từ tháng 5 năm 2022, các trường hợp bị mpox đã được báo cáo ở khoảng 70 quốc gia nơi không lưu hành bệnh này. Tình trạng lây truyền từ người sang người liên tục ở bên ngoài Châu Phi đã được chứng minh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát mpox năm 2022 là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (xem WHO: Monkeypox (Mpox) Outbreak 2022). Phần lớn các trường hợp được xác nhận ở các quốc gia không có dịch bệnh là ở Châu Âu và Bắc Mỹ (xem Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: 2022 Mpox Outbreak Global Map). Hơn 30.000 trường hợp đã được báo cáo tại Hoa Kỳ kể từ tháng 3 năm 2023 (xem CDC: 2022 US Map & Case Count). Số ca mắc mới đã giảm đáng kể từ mức cao nhất vào tháng 8 năm 2022. Tất cả các ca bệnh liên quan đến đợt bùng phát toàn cầu năm 2022 đều là biến chủng ở Tây Phi. Các trường hợp đã được báo cáo chủ yếu ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, nhưng mpox cần phải được xem xét ở bất kỳ ai có biểu hiện phát ban phù hợp với mpox (2, 3).

Trong trường hợp lây truyền từ động vật sang người, mpox có thể được truyền qua dịch cơ thể, bao gồm nước bọt hoặc giọt hô hấp hoặc tiếp xúc với dịch tiết vết thương. Điều này có thể xảy ra qua vết cắn hoặc vết xước của động vật hoặc qua việc sơ chế và tiêu thụ thịt động vật bị nhiễm bệnh.

Quá trình lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc gần và lâu. Các con đường lây truyền bao gồm các giọt bắn ở đường hô hấp khi tiếp xúc trực diện hoặc tiếp xúc thân thể thân mật kéo dài, tiếp xúc trực tiếp với các tổn thương do lây nhiễm hoặc với các loại dịch khác của cơ thể và đồ vật truyền bệnh qua tiếp xúc với quần áo hoặc đồ vải bị nhiễm vảy ở tổn thương hoặc dịch cơ thể. Quá trình lây truyền từ mẹ sang thai nhi có thể xảy ra qua nhau thai. Hiện vẫn chưa rõ liệu tình trạng lây truyền có thể xảy ra qua tinh dịch hoặc qua dịch âm đạo hay không. Trong đợt bùng phát năm 2022, nhiều ca bệnh xảy ra do lây truyền khi quan hệ tình dục hoặc quan hệ thân mật, nhưng tình trạng này có thể do tiếp xúc trực tiếp với các tổn thương do lây nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết ở đường hô hấp.

Thời gian ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần nhưng có thể lâu nhất là 3 tuần. Những người có khả năng lây nhiễm từ khi các triệu chứng bắt đầu cho đến khi tất cả các tổn thương đóng vảy và tróc vảy để lộ ra làn da khỏe mạnh. Quá trình này thường mất từ 2 đến 4 tuần.

Dựa trên một nghiên cứu lây truyền ở Châu Phi, tỷ lệ tấn công thứ cấp tổng thể sau khi tiếp xúc với nguồn con người đã biết là 3% và tỷ lệ tấn công lên tới 50% đã được báo cáo ở những người sống chung với người bị nhiễm mpox (4). Tình trạng lây truyền trong môi trường bệnh viện đã được ghi nhận trong một môi trường có lưu hành dịch bệnh. Đã có báo cáo về một ca bệnh lây truyền cho nhân viên y tế (5). Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh là ≤ 10% với biến chủng ở Lưu vực Công-gô, nhưng < 1% với biến chủng ở Tây Phi.

Triệu chứng và dấu hiệu của Mpox Về mặt lâm sàng, mpox tương tự như bệnh đậu mùa. Sau tiền triệu sốt, nhức đầu và khó chịu là phát ban tiến triển từ dạng dát và dạng sẩn sang dạng mụn nước hoặc mụn mủ chắc, nằm sâu, lõm xuống, đóng vảy và rụng theo thời gian. Có nổi hạch trong bệnh mpox nhưng không có ở bệnh đậu mùa. Tuy nhiên, các biểu hiện lâm sàng không điển hình đã được báo cáo trong đợt bùng phát toàn cầu năm 2022; do đó, chẩn đoán có thể bị muộn. Trong đợt bùng phát năm 2022, phát ban thường được báo cáo là bắt đầu ở vùng sinh dục, quanh hậu môn hoặc vùng miệng và không phải lúc nào cũng lan tỏa hoặc tiến triển qua các giai đoạn điển hình. Đau tại các vị trí tổn thương, cụ thể là viêm trực tràng hoặc đau miệng, có thể là triệu chứng hiện tại. Các triệu chứng tiền triệu toàn thân cũng có thể nhẹ, không có hoặc xuất hiện đồng thời với phát ban. Nhiễm trùng thứ phát có thể xảy ra ở da và phổi. Có thể khó phân biệt lâm sàng mpox với bệnh đậu mùa và herpesvirus như là thủy đậu hoặc vi rút herpes simplex (HSV). Ngoài ra, chẩn đoán HSV hoặc một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác không loại trừ đồng nhiễm mpox. Mpox Mpox (1) Mpox tương tự như bệnh đậu mùa về mặt lâm sàng. Trước khi bùng phát năm 2022, các tổn thương da trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể đều có chung một giai đoạn phát triển. Trong đợt bùng phát toàn cầu năm 2022, các biểu hiện lâm sàng không điển hình bao gồm các tổn thương da bắt đầu ở vùng sinh dục, quanh hậu môn hoặc miệng, các tổn thương khu trú ở một vị trí giải phẫu cụ thể và các tổn thương ở các giai đoạn tiến triển khác nhau trên một vị trí giải phẫu cụ thể (ví dụ: mụn nước và mụn mủ tồn tại song song). Không giống như bệnh đậu mùa, nổi hạch thường gặp ở mpox. Chẩn đoán Mpox Phản ứng chuỗi Polymerase (PCR) Chẩn đoán mpox bằng nuôi cấy, phản ứng chuỗi polymerase (PCR), hóa mô miễn dịch hoặc kính hiển vi điện tử, tùy thuộc vào các xét nghiệm có sẵn. Xét nghiệm PCR sử dụng tổn thương da (chỏm mụn nước hoặc dịch ở mụn nước và mụn mủ và/hoặc lớp vảy khô) là mẫu tối ưu. PCR máu bị hạn chế vì thời gian vi rút lưu hành trong máu ngắn và không được khuyến nghị. Tại Hoa Kỳ, xét nghiệm PCR có sẵn thông qua các phòng thí nghiệm y tế công cộng và phòng thí nghiệm thương mại. Xét nghiệm cần phải được nghĩ đến ở những bệnh nhân có tổn thương tương thích về mặt lâm sàng và có yếu tố nguy cơ dịch tễ học cũng như bất kỳ bệnh nhân nào có tổn thương đặc trưng (mụn nước nằm sâu hoặc mụn mủ lõm ở trung tâm). (Xem thêm CDC: Case Definitions for Use in the 2022 Mpox Response.)

Điều trị Mpox Hầu hết bệnh nhân mắc bệnh mpox đều có bệnh nhẹ và tự khỏi. Điều này đặc biệt đúng đối với biến chủng Tây Phi là nguyên nhân gây đợt bùng phát toàn cầu hiện nay. Điều trị hỗ trợ bằng thuốc giảm đau, bù dịch và chăm sóc vết thương. Những bệnh nhân bị bệnh nặng, có các biến chứng hoặc có nguy cơ mắc bệnh nặng cần phải được xem xét điều trị bằng thuốc kháng vi rút. Việc này bao gồm những bệnh nhân có tổn thương xuất huyết hoặc tổn thương hợp nhất, có thương tổn niêm mạc hoặc tổn thương ở bộ phận sinh dục, hoặc các biến chứng khác cần phải nằm viện; bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bệnh nhân là trẻ em, bệnh nhân mang thai hoặc cho con bú; và những bệnh nhân có tình trạng da đang bị tróc vảy. Không có phương pháp điều trị an toàn đã được chứng minh cụ thể đối với nhiễm vi rút mpox. Tuy nhiên, có các phương án điều trị sau: Thuốc kháng vi rút, tecovirimat: Được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ [FDA] phê duyệt để điều trị bệnh đậu mùa – có sẵn theo công thức bào chế đường uống và đường tĩnh mạch từ CDC thông qua phác đồ Thuốc mới Nghiên cứu Tiếp cận Mở rộng (IND) để điều trị ban đầu hoặc điều trị giai đoạn sớm theo kinh nghiệm đối với bệnh mpox ở mọi lứa tuổi; được phê duyệt cho bệnh đậu mùa và mpox ở Liên minh châu Âu

Thuốc kháng vi rút cidofovir (có bán trên thị trường) hoặc brincidofovir (CMX001, có sẵn thông qua IND sử dụng khẩn cấp cho một bệnh nhân)

Globulin miễn dịch Vaccinia (đường tĩnh mạch), có sẵn từ CDC thông qua quy trình IND Tiếp cận Mở rộng

Dung dịch nhỏ mắt Trifluridine dùng để điều trị tổn thương ở mắt Tất cả các loại thuốc này đều có hoạt tính chống lại mpox in vitro và trong các mô hình thử nghiệm, nhưng chưa có dữ liệu chứng minh hiệu quả lâm sàng. Các loại thuốc này đã được sử dụng rộng rãi trong đợt bùng phát hiện tại và các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành. CDC đã phát triển một thuật toán cân nhắc điều trị vào tháng 3 năm 2023 dựa trên bằng chứng và kinh nghiệm sẵn có (1). (Xem thêm CDC: Information for Healthcare Providers on Obtaining and Using TPOXX [Tecovirimat] for Treatment of Mpox và CDC: Mpox: Treatment Information for Healthcare Professional.) Tài liệu tham khảo về điều trị 1. Rao AK, Schrodt CA, Minhaj FS, et al: Interim Clinical Treatment Considerations for Severe Manifestations of Mpox — United States, February 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72:232–243, 2023. doi: 10.15585/mmwr.mm7209a4