Fluoroquinolones

Tiêu chảy do Clostridioides (trước đây là Clostridium) do tiêu chảy liên quan đến Clostridio (viêm đại tràng giả mạc) có liên quan chặt chẽ với việc sử dụng fluoroquinolone, đặc biệt là do chủng vi khuẩn C. difficile ribotype 027.