Tigecycline có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc, kể cả những loại kháng với tetracyclines. Tigecycline có hoạt tính in vitro chống lại những vi khuẩn sau đây:

Nó không có hiệu quả chống lại các chủng Pseudomonas aeruginosa, chủng Providencia, chủng Morganella morganii, hoặc chủng Proteus.

Tigecycline được chỉ định cho

Bệnh nhân được điều trị bằng tigecycline (đặc biệt là những người được điều trị viêm phổi liên quan đến máy thở) có tỷ lệ tử vong cao hơn những người được dùng kháng sinh khác, dẫn đến việc có khung cảnh báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Nói chung, tigecycline nên được dành riêng cho các bệnh nhiễm trùng với các vi khuẩn đa kháng (MDR) khi các lựa chọn điều trị khác độc hại hơn hoặc ít hiệu quả hơn. Do hoạt tính tiêm truyền chống lại C. difficile, tigecycline có thể là một loại kháng sinh hữu ích khi bệnh nhân cần điều trị đồng thời nhiễm trùng MDR và ​​​​nhiễm trùng C. difficile.