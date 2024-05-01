Spectinomycin là một kháng sinh kìm khuẩn liên quan đến hóa học liên quan đến các aminoglycosides. Spectinomycin liên kết với tiểu đơn vị 30S của ribosome, do đó ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn. Hoạt động của nó bị hạn chế đối với bệnh lậu cầu. Spectinomycin được bài tiết qua ống thận.

Chỉ định bao gồm

Spectinomycin không có hiệu quả đối với viêm họng do lậu cầu. Thuốc không có sẵn ở Hoa Kỳ và nếu có, nó được dành riêng cho những bệnh nhân không thể điều trị bằng ceftriaxone.

Tác dụng ngoại ý, bao gồm phản ứng quá mẫn và sốt, rất hiếm gặp.