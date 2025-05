dạng viêm quầng

Nếu nghi ngờ viêm nội tâm mạc do E. rhusiopathiae, việc xác định nhanh mầm bệnh là rất quan trọng vì việc điều trị thường khác với điều trị theo kinh nghiệm thông thường đối với viêm nội tâm mạc do trực khuẩn gram dương; E. rhusiopathiae kháng vancomycin, loại thuốc thường được sử dụng để điều trị viêm nội tâm mạc do trực khuẩn gram dương.