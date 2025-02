Corticosteroid có thể hữu ích cho viêm màng não và phù nề trung thất trầm trọng nhưng chưa được đánh giá đầy đủ.

Raxibacumab và obiltoxaximab là các kháng thể đơn dòng gắn kết với thành phần kháng nguyên bảo vệ của độc tố B. anthracis và có thể được sử dụng phối hợp với kháng sinh để điều trị bệnh than do hít phải. Các kháng thể đơn dòng này đã cho thấy hiệu quả trong các mô hình động vật đối với bệnh than do hít phải, đặc biệt là khi được sử dụng sớm.

Globulin miễn dịch bệnh than ở người qua đường tĩnh mạch được điều chế từ huyết tương của những người hiến tặng đã được chủng ngừa bệnh than có thể được sử dụng phối hợp với thuốc kháng sinh để điều trị bệnh than do hít phải.