Vắc-xin viêm màng não cầu khuẩn

Vắc xin viêm màng não liên hợp bốn giá là vắc xin thường quy dành cho thanh thiếu niên, tốt nhất là ở độ tuổi 11 hoặc 12, với liều tăng cường ở tuổi 16 (xem CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Nó cũng được khuyến khích cho trẻ nhỏ có nguy cơ nhiễm trùng cao. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm Tiêm vắc xin não mô cầu cho trẻ sơ sinh của ACIP: Các khuyến nghị và lý do của ACIP.

Vắc xin liên hợp MenACWY được khuyến nghị cho người lớn có các tình trạng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng não mô cầu (xem CDC: Adult Immunization Schedule by Age), chẳng hạn như

Không có lách về mặt chức năng hoặc về mặt giải phẫu, (bao gồm cả bệnh hồng cầu hình liềm)

Nhiễm HIV

Thiếu hụt thành phần bổ thể liên tục

Sử dụng thuốc ức chế bổ thể (ví dụ: eculizumab, ravulizumab)

Làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh liên quan đến việc phơi nhiễm thường xuyên với các chủng phân lập của Neisseria meningitidis

Tuyển quân

Du lịch đến hoặc cư trú trong khu vực lưu hành

Năm đầu tiên cư trú trong ký túc xá đại học nếu sinh viên ≤ 21 tuổi và chưa tiêm phòng vào tuổi 16

Tiếp xúc với một ổ dịch do nhóm huyết thanh vắc-xin

Nếu sinh viên đại học năm thứ nhất ≤ 21 tuổi chỉ tiêm 1 liều vắc xin trước sinh nhật lần thứ 16 thì nên tiêm mũi tăng cường trước khi nhập học.

MenACWY được khuyến cáo cho tất cả thanh thiếu niên (từ 11 đến 18 tuổi), kể cả những người bị nhiễm HIV.

MenACWY được ưu tiên cho những người từ 11 đến 55 tuổi và đối với những người > 55 tuổi đã được tiêm phòng trước đó với MenACWY và cần phải tiêm phòng lại hoặc những người có thể cần nhiều liều vắc-xin.

Tiêm vắc xin MenACWY lại 5 năm một lần được khuyến nghị cho những người lớn đã được tiêm vắc xin MenACWY hoặc MPSV4 trước đó và những người vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao hơn (ví dụ: người lớn không có lách về mặt giải phẫu hoặc về mặt chức năng, nhiễm HIV hoặc thiếu hụt thành phần bổ thể dai dẳng; những người dùng eculizumab hoặc ravulizumab; các nhà vi sinh vật thường xuyên tiếp xúc với N. meningitidis).

MenACWY được ưu tiên cho người có nguy cơ > 55 tuổi chưa được tiêm phòng MenACWY trước đây và chỉ cần một liều duy nhất (ví dụ khách du lịch).

MenB-4C hoặc MenB-FHbp được chỉ định cho những người ≥ 10 tuổi có một số tình trạng nguy cơ cao nhất định (bao gồm những người không có lách về mặt chức năng hoặc thiếu hụt bổ thể, những người dùng eculizumab hoặc ravulizumab, các nhà vi sinh vật thường xuyên tiếp xúc với N. meningitidis và những người có nguy cơ do bùng phát dịch não mô cầu do nhóm huyết thanh B). Vắc-xin viêm màng não cầu nhóm B không được khuyến cáo thường xuyên bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh cho tất cả thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chúng có thể được đưa ra dựa trên quyết định lâm sàng cá nhân cho bất kỳ ai từ 16 đến 23 tuổi; độ tuổi được ưu tiên tiêm chủng là từ 16 đến 18 tuổi. MenB-4C và MenB-FHbp không thể thay thế cho nhau, vì vậy nên sử dụng cùng một sản phẩm cho tất cả các liều trong một liệu trình.

MenACWY-TT/MenB-FHbp được chỉ định cho những người từ 10 tuổi đến 25 tuổi. Vắc-xin này đặc biệt được khuyến nghị cho những người khỏe mạnh từ 16 tuổi đến 23 tuổi khi cả vắc-xin MenACWY và MenB-4C/MenB-FHbp đều phù hợp và khi quyết định lâm sàng ủng hộ việc tiêm vắc-xin MenB. Ngoài ra, đối với một số cá nhân bị suy giảm miễn dịch từ 10 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu cao (chẳng hạn như những người bị thiếu hụt bổ thể mạn tính, những người dùng thuốc ức chế bổ thể hoặc những người bị cắt lách về mặt chức năng hoặc giải phẫu), cả hai loại vắc-xin cũng được khuyến nghị.