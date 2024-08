Vắc xin uốn ván, bạch hầu (Td) hoặc các mũi Tdap nhắc lại được tiêm theo thường quy 10 năm một lần sau khi tiêm mũi Tdap nhắc lại khi được 11 tuổi đến 12 tuổi. Những bệnh nhân không tiêm hoặc chưa hoàn thành cácmũi tiêm vắc-xin chính gồm ít nhất 3 liều vắc-xin uốn ván và bạch hầu nên bắt đầu hoặc hoàn thành liều tiêm. (Xem Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age và Adult Immunization Schedule by Age.)

Những bệnh nhân có vết thương làm tăng nguy cơ mắc bệnh uốn ván (xem bảng Phòng bệnh uốn ván trong xử trí vết thương theo thường quy) nên được tiêm Td nhắc lại hoặc Tdap nếu đã quá ≥ 5 năm kể từ lần tiêm liều trước đó. Một liều của Tdap nên được thay thế cho một liều củng cố Td nếu người lớn chưa bao giờ nhận được Tdap.

Phụ nữ mang thai nên tiêm 1 liều Tdap trong mỗi lần mang thai, bất kể tiền sử tiêm vắc xin của họ. Nên tiêm Tdap khi được 27 tuần đến 36 tuần tuổi thai, tốt nhất là trong thời gian sớm hơn của giai đoạn này, mặc dù có thể tiêm vắc xin đó bất cứ lúc nào trong thai kỳ.