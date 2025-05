Vắc-xin ngừa bại liệt

IPV là vắc xin thông thường dành cho trẻ em (xem CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Không nên tiêm vắc xin bại liệt cơ bản thường quy cho người lớn sống ở Hoa Kỳ trừ khi người lớn đó được biết hoặc nghi ngờ chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ (xem CDC: Adult Immunization Schedule by Age). Hầu hết người lớn sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ có thể cho rằng họ đã được tiêm vắc xin bại liệt khi còn nhỏ trừ khi có những lý do cụ thể để tin rằng họ không được tiêm vắc xin. Người lớn chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ nên hoàn thành liệu trình chính 3 liều. Những người lớn đã được tiêm phòng đầy đủ và có nguy cơ phơi nhiễm với vi rút bại liệt cao hơn có thể được tiêm liều IPV tăng cường một lần. Để biết thông tin hiện tại về những quốc gia nào được coi là có nguy cơ cao mắc bệnh bại liệt, hãy xem Sức khỏe của người đi du lịch của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC): Điểm đến và Sức khỏe của khách du lịch: Polio.

Tại Hoa Kỳ, một trường hợp mắc bệnh bại liệt có nguồn gốc từ vắc xin đã được xác định ở một người chưa được tiêm chủng mắc bệnh này ở Bang New York vào ngày 2022 tháng 7 (xem thêm New York State Department of Health: Wastewater Surveillance). Cư dân New York ở những khu vực có phát hiện vi rút bại liệt nhiều lần có thể có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn và nên tuân theo các khuyến nghị tiêm chủng cập nhật từ Sở Y tế Tiểu bang New York (xem New York State Department of Health: Polio Vaccine).