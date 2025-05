Liều vắc-xin zoster tái tổ hợp được tiêm bắp 2 lần (mỗi lần 0,5 mL), cách nhau từ 2 đến 6 tháng. Cần phải tiêm hai liều vắc xin zoster tái tổ hợp bất kể tiền sử bệnh zona trước đó hay đã tiêm vắc xin herpes zoster sống giảm độc lực trước đó.

Nên tiêm vắc xin zoster ≥ 14 ngày trước khi bắt đầu điều trị ức chế miễn dịch; một số chuyên gia muốn đợi 1 tháng sau khi tiêm vắc xin zoster để bắt đầu điều trị ức chế miễn dịch nếu có thể. (Xem thêm CDC: Clinical Considerations for Use of Recombinant Zoster Vaccine (RZV, Shingrix) in Immunocompromised Adults Aged ≥19 Years.)