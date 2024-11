Vãng khuẩn huyết có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm

Nhiễm trùng ống thông tiểu

Phẫu thuật ổ áp xe hoặc vết thương nhiễm khuẩn

Đặt các ống thông, đặc biệt là ống thông tĩnh mạch và ống thông tim, ống thông niệu đạo, và hậu môn nhân tạo

Vãng khuẩn huyết do vi khuẩn gram âm thứ phát sau nhiễm trùng thường bắt nguồn từ đường sinh dục, đường tiêu hóa hoặc ở da của bệnh nhân bị loét do tư thế nằm. Bệnh nhân có bệnh mạn tính và suy giảm miễn dịch có nguy cơ bị vãng khuẩn huyết do vi khuẩn gram âm. Họ cũng có thể bị vãng khuẩn huyết do cầu khuẩn gram dương và kỵ khí và có nguy cơ nhiễm nấm huyết. Vãng khuẩn huyết do tụ cầu là phổ biến ở những người tiêm chích ma túy, những bệnh nhân có ống thông tĩnh mạch, và bệnh nhân bị nhiễm trùng da và mô mềm. Vãng khuẩn huyết do Bacteroides có thể phát triển ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng vùng bụng và khung chậu, đặc biệt là đường sinh dục nữ. Nếu một bệnh nhiễm trùng ở bụng gây ra vãng khuẩn huyết, hầu hết là vi khuẩn gram âm. Nếu một bệnh nhiễm trùng bên trên cơ hoành gây ra vãng khuẩn huyết, căn nguyên có thể là cầu khuẩn hoặc trực khuẩn gram dương.