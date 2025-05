Cơ chế phòng vệ của vật chủ chống lại sự nhiễm trùng

Đường hô hấp có các hệ thống lọc đường thở trên. Nếu các sinh vật xâm lược đến được cây khí - phế quản, biểu mô nhầy sẽ vận chuyển các vi sinh vật đó ra khỏi phổi. Ho cũng giúp loại bỏ các sinh vật. Nếu các sinh vật đến được phế nang, các đại thực bào phế nang và các tế bào biểu mô hấp thụ chúng. Tuy nhiên, những biện pháp phòng vệ này có thể bị vượt qua được bởi một số lượng lớn các sinh vật hoặc do khả năng bị suy giảm do các chất gây ô nhiễm không khí (ví dụ như khói thuốc lá) hoặc can thiệp vào các cơ chế bảo vệ (ví dụ: đặt nội khí quản, mở khí quản), hoặc do dị tật bẩm sinh (ví dụ, bệnh xơ nang).