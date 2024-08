Bệnh lao ngoài phổi (TB)

Thuốc kháng sinh

Đôi khi sử dụng corticosteroid

Đôi khi phẫu thuật

Điều trị bằng thuốc là phương thức quan trọng nhất và tuân theo các phác đồ và nguyên tắc chuẩn (xem Thuốc bước đầu trong điều trị lao). Sáu đến 9 tháng của liệu pháp có thể phù hợp với hầu hết các vị trí ngoại trừ màng não, cần điều trị từ 9 đến 12 tháng.

Kháng thuốc là mối quan tâm lớn; nó tăng lên bởi sự tuân thủ kém, sử dụng quá ít thuốc, và kiểm tra tính nhạy cảm không đầy đủ.

Corticosteroid thường được sử dụng cho viêm màng não do lao, nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) không còn khuyến nghị dùng corticosteroid cho viêm màng ngoài tim do lao không co thắt; tuy nhiên, corticosteroid có thể ngăn chặn sự co thắt ở những bệnh nhân có nguy cơ. Corticosteroid có thể được sử dụng cho viêm màng não và viêm màng ngoài tim do lao (ngay cả khi không co thắt) ở những bệnh nhân có hội chứng viêm phục hồi miễn dịch.

Phẫu thuật được chỉ định cho những điều sau đây:

Để làm dẫn lưu mủ chèn ép tim hoặc áp xe hệ thần kinh trung ương

Để đóng lỗ rò phế quản

Cắt bỏ đoạn ruột nhiễm trùng

Để giải phóng chèn ép tuỷ

Đôi khi phẫu thuật giải áp cần thiết trong bệnh Lao cột sống để điều chỉnh các dị tật cột sống hoặc để giải ép dây nếu có sự chén ép thần kinh hoặc đau kéo dài; việc làm vững cột sống bằng ghép xương là cần thiết trong những trường hợp tiên tiến nhất. Phẫu thuật thường không cần thiết cho lao hạch ngoại trừ mục đích chẩn đoán.