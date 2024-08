Y học cổ truyền Trung Quốc

1. Wang N, Qin DD, Xie YH, et al: Traditional Chinese Medicine strategy for patients with Tourette syndrome based on clinical efficacy and safety: A meta-analysis of 47 randomized controlled trials. Biomed Res Int 6630598, 2021. doi: 10.1155/2021/6630598

2. Wang YT, Zhang RQ, Wang SF, et al: A systematic review and meta-analysis of integrated traditional Chinese medicine and Western medicine in treating glomerulosclerosis. Medicine (Baltimore) 100(7):e24799, 2021. doi: 10.1097/MD.0000000000024799

3. Zhang H, Li M, Xu T: Therapeutic effect of Chinese herbal medicines for post-stroke depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 100(1):e24173, 2021. doi: 10.1097/MD.0000000000024173

4. Di YM, Yang L, Shergis JL, et al: Clinical evidence of Chinese medicine therapies for depression in women during perimenopause and menopause. Complement Ther Med 47:102071, 2019. doi: 10.1016/j.ctim.2019.03.019

5. Zhou LP, Wang J, Xie RH, et al: The effects of Traditional Chinese Medicine as an auxiliary treatment for COVID-19: A systematic review and meta-analysis. J Altern Complement Med 27(3):225-237, 2021. doi: 10.1089/acm.2020.0310

6. Huang X, Zhu Z, Wu G, et al: Efficacy and safety of external application of Traditional Chinese Medicine for the treatment of acute gouty arthritis: a systematic review and meta-analysis. J Tradit Chin Med 39(3):297-306, 2019. PMID: 32186001.