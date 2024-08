Steroids Đồng hóa

Dấu hiệu đặc trưng nhất là sự gia tăng nhanh khối lượng cơ. Tỷ lệ và mức độ gia tăng liên quan trực tiếp đến liều dùng. Bệnh nhân dùng liều sinh lý có tốc độ phát triển chậm và thường không đáng kể; những người dùng liều cao có thể tăng trọng lượng cơ thể khoảng vài pound mỗi tháng. Tăng mức năng lượng và ham muốn tình dục (ở nam giới) xảy ra nhưng khó định lượng hơn.

Tác động tâm lý (thường chỉ với liều lượng rất cao) thường được các thành viên trong gia đình chú ý:

Thay đổi tâm trạng và thất thường

Hành vi phi lý

Tăng cường sự hiếu chiến ("roid rage")

Cáu gắt

Tăng ham muốn

Trầm cảm

Mụn trứng cá tăng phổ biến ở cả hai giới tính; ham muốn có thể thường tăng; sự hung hăng và thèm ăn có thể tăng lên. Vú to ở nam, teo tinh hoàn và giảm khả năng sinh sản có thể xảy ra ở nam giới. Nam hóa (ví dụ: rụng tóc, âm vật to, rậm lông, giọng nói sâu hơn) phổ biến ở nữ. Ngoài ra, kích thước vú có thể giảm; niêm mạc âm đạo có thể bị teo; và kinh nguyệt có thể thay đổi hoặc ngừng lại. Nam hóa hoặc vú to ở nam có thể không thể đảo ngược được.