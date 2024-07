Cocaine có thể gây tổn thương ở bất kỳ hệ thống cơ quan nào do co mạch, xuất huyết hoặc tăng cường đông máu.

Quá liều có thể gây ra lo lắng, hoảng sợ, kích động, hung dữ, mất ngủ, ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng phán đoán, run, co giật và mê sảng. Giãn đồng tử và vã mồ hôi là rõ ràng, nhịp tim và huyết áp tăng. Thiếu máu cơ tim do sử dụng cocaine cũng có thể gây đau ngực ("đau ngực cocain"), nhưng cocaine cũng có thể gây đau ngực trong trường hợp thiếu máu cơ tim; cơ chế không rõ ràng. Rối Loạn nhịp và dẫn truyền bất thường có thể xảy ra. Tử vong có thể do nhối máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim.

Quá mức, thường xuyên trong vài ngày, dẫn đến kiệt sức hội chứng "rửa sạch", liên quan đến sự mệt mỏi và nhu cầu ngủ.

Quá liều nặng gây ra hội chứng rối loạn tâm thần cấp tính (ví dụ như các triệu chứng giống tâm thần phân liệt), cao huyết áp, tăng thân nhiệt, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, suy thận và co giật. Bệnh nhân có thể có biểu hiện ngộ độc trên lâm sàng rõ rệt, do cơ sở di truyền, giảm cholinesterase huyết thanh (không điển hình), một loại enzym cần thiết để thanh thải cocaine.

Những người hút thuốc có thể bị tràn khí màng phổi hoặc tràn khí trung thất, gây đau ngực, khó thở hoặc cả hai. Những người hít hoặc hút cocaine có thể bị hội chứng phổi cấp tính, đôi khi được gọi là "nứt phổi", là bệnh viêm phổi quá mẫn (thường bao gồm sốt, ho ra máu và sốt) xảy ra sau khi hít phải cocaine và có thể tiến triển thành suy hô hấp. Co thắt mạch trong mạch máu phổi có thể giống thuyên tắc phổi; nhồi máu phổi có thể phát sinh nếu co thắt nặng.

Việc sử dụng đồng thời cocaine và rượu tạo ra một sản phẩm đậm đặc, cocaethylene, có đặc tính kích thích và có thể gây độc.