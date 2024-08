Đau phần chi thể còn lại

Bệnh sử và khám thực thể thường đủ để đánh giá tình trạng đau ở chi còn lại, nhưng đôi khi cần phải kiểm tra.

Đau kèm theo thay đổi da (ví dụ, ban đỏ, loét) gợi ý kích ứng da hoặc nhiễm trùng. Nhiễm trùng da và tổn thương có những biểu hiện rõ ràng và cần được giải quyết. Ban đỏ đau và ấn đau lan rộng gợi ý viêm mô tế bào. Ở những bệnh nhân có bệnh mạch máu đã biết, loét cũng có thể là do thiếu máu cục bộ tái phát.

Đau liên tục mà không thay đổi da gợi ý bệnh lý thần kinh, hội chứng đau cục bộ phức tạp, nhiễm trùng mô sâu và ở những bệnh nhân đã biết có bệnh mạch máu, thiếu máu cục bộ tái phát. Nếu đau tăng khi chèn ép và/hoặc có các biểu hiện toàn thân (ví dụ, khó chịu, sốt, nhịp tim nhanh), có thể có nhiễm trùng sâu.

Nhiễm trùng mô sâu có thể khó chẩn đoán hơn vì sưng cục bộ và ban đỏ có thể không rõ ràng cho đến khi xuất hiện cơn đau đã có mặt trong một thời gian; các biểu hiện có hệ thống như sốt hoặc nhịp tim nhanh có thể xuất hiện đầu tiên và không nên bỏ qua.

Đau không liên tục mà không có thay đổi da xảy ra khi sử dụng bộ phận giả và giải quyết bằng cắt bỏ cho thấy các vấn đề về phù, u thần kinh, hoặc gai xương. Rối loạn cảm giác và/hoặc chất gây đau thần kinh gợi ý đau thần kinh. Đau không liên tục không liên quan đến việc sử dụng bộ phận giả và không có thay đổi da gợi ý các khả năng tiềm ẩn khác nhau bao gồm u thần kinh, không teo cơ với thay đổi thành mạch, giảm cung cấp máu và đau xương sâu do tủy xương hở.

Chẩn đoán u dây thần kinh được gợi ý bằng tiền sử và khám lâm sàng. Đau do u thần kinh có thể có các đặc điểm thần kinh như cảm giác như bị điện giật, như bị bắn, đau nhói, đau như dao cắt hoặc dao đâm hoặc cảm giác như kim châm. Đau thường khu trú ở phần chi còn lại. Các triệu chứng khác gợi ý u thần kinh bao gồm rối loạn cảm giác (cảm giác bất thường và cảm giác khó chịu) xảy ra mà không có kích thích, khi co các cơ ở chi còn lại hoặc khi sờ nhẹ vào da. Đau do thần kinh xảy ra khi sử dụng bộ phận giả và biến mất nhanh hay chậm sau khi tháo bộ phận giả cũng gợi ý một khối u thần kinh. Khối u thần kinh bị kích thích càng lâu, do cơ thể giả hoặc do co cơ, thì rối loạn cảm giác càng mất nhiều thời gian để tiêu tan. Chụp cộng hưởng từ và/hoặc siêu âm có thể được sử dụng để xác định chẩn đoán u thần kinh.

Những bệnh nhân cần phải cắt cụt chi vì bệnh động mạch ngoại biên gây thiếu máu cục bộ có nguy cơ bị thiếu máu cục bộ nặng hơn, khó chẩn đoán nhưng có thể gợi ý do áp lực oxy qua da rất thấp (< 20 mm Hg) trên da của phần xa chi.