Вакцини, доступні у Сполучених Штатах Америки
Вакцина
Тип
Шлях уведення
Вакцина проти сибірської виразки (див. CDC)
Інактивовані бактерії
Підшкірний
Бацила Кальметта-Герена для профілактики туберкульозу (див. CDC)
Живі Mycobacteria bovis
Внутрішньошкірний або підшкірний
Вакцина проти лихоманки чикунгунья (див. CDC)
Жива ослаблена вакцина
В/м
Вакцина проти холери (див. CDC)
Жива ослаблена вакцина
Пероральний
мРНК-вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) (див. CDC)
Вірусна мРНК (виробляється компаніями Moderna та Pfizer-BioNTech)
В/м
Аденовірусна векторна вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) (див. CDC)
ДНК шипоподібного білка COVID-19 у векторі аденовірусу 26 типу (виробляється компаніями Janssen/Johnson & Johnson)
В/м
Наночасткова вакцина проти вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), що містить рекомбінантну форму шипоподібного білка (див. CDC)
Ад'ювантна, містить рекомбінантну форму шипоподібного білка SARS-CoV-2 (виробляється компанією Novavax)
В/м
Чотиривалентна вакцина проти лихоманки денге (див. CDC)
Чотиривалентна жива ослаблена вакцина
Підшкірний
Дифтерійний анатоксин / кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу В / інактивована поліовірусна вакцина (див. CDC)
Анатоксини, інактивовані бактерії, інактивований поліовірус і бактеріальний полісахарид, кон'югований з білком
В/м
Дифтерійний анатоксин / вакцина проти гепатиту В / інактивована поліовірусна вакцина (див. CDC)
Анатоксини, рекомбінантний вірусний антиген та інактивований поліовірус
В/м
Дифтерійний анатоксин / інактивована поліовірусна вакцина (див. CDC)
Анатоксини, інактивовані бактерії та інактивований поліовірус
В/м
Вакцина проти дифтерії / з правцевими анатоксинами / проти кашлюку (див. CDC)
Анатоксини та інактивовані бактеріальні компоненти
В/м
Дифтерійний анатоксин / адсорбований правцевий анатоксин, DT, Td (див. CDC)‡
Інактивовані токсини (анатоксини)
В/м†
Ебола (rVSV-ZEBOV) (див. CDC)
Жива ослаблена рекомбінантна вакцина (захищає лише від видів Заїрського еболавірусу)
В/м
Кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу b (див. CDC)
Бактеріальний полісахарид, кон'югований з білком
В/м
Вакцина проти гепатиту А (див. CDC)
Інактивований вірус
В/м
Вакцина проти гепатиту В (див. CDC)
Рекомбінантний вірусний антиген
В/м
Вакцина проти гепатиту A / вакцина проти гепатиту В
Інактивований вірус плюс рекомбінантні вірусні антигени
В/м
9-валентна вакцина проти вірусу папіломи людини (див. CDC)
Неінфекційні вірусоподібні частинки
В/м
Інтраназальна вакцина проти грипу (див. CDC)
Живі віруси грипу А і В
Інтраназальний
Грип, типи A та B (інактивований)
Інактивований вірус або вірусні компоненти
В/м або внутрішньошкірний
Вакцина проти вірусу японського енцефаліту (див. CDC)
Інактивований вірус
Підшкірний
Вакцини проти кору/паротиту/краснухи (див. CDC)
Живі віруси
Підшкірний
Вакцина проти вірусу кору / вірусу паротиту / вірусу краснухи / вірусу вітряної віспи (див. CDC)
Живі віруси
Підшкірний
Менінгококова кон'югована вакцина (MenACWY) (див. CDC)
Бактеріальні полісахариди серогруп A, C, Y і W-135, кон'юговані з білком дифтерійного анатоксину
В/м
кон’югована вакцина проти менінгококової інфекції (5 штамів: A, B, C, W, Y) (див. CDC);
Полісахариди серогруп A, C, W та Y, кон’юговані окремо з TT, ТА 2 варіантами рекомбінантного ліпідного зв’язуючого білка фактора H (fHbp) серогрупи B
В/м
Вакцина проти менінгококів групи В (4 штами) та вакцина проти менінгококів групи В (3 штами) (див. CDC)
Рекомбінантні вакцини, що складаються з двох антигенів (білки, що зв'язують фактор H)
В/м
Mpox (віспа мавп) (вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, жива, не здатна до реплікації)
Живий осповакцинний вірус
Підшкірно або внутрішньошкірно через пристрій для множинних проколів
Пневмококова вакцина, полісахаридна (PPSV23) (див. CDC)
Бактеріальні полісахариди 23 типів пневмококів
В/м або підшкірний
Пневмококова вакцина, кон'югована (PCV15) (див. CDC)
Полісахариди 15 типів, кон'юговані з дифтерійним анатоксином
В/м
Пневмококова вакцина, кон'югована (PCV20) (див. CDC)
Полісахариди 20 типів, кон'юговані з дифтерійним анатоксином
В/м
Пневмококова 21-валентна вакцина, кон'югована (PCV20) (див. CDC)
Полісахариди 21 типів, кон'юговані з дифтерійним анатоксином
В/м
Поліовірусна вакцина, інактивована, IPV (див. CDC)
Інактивовані віруси всіх 3 серотипів
В/м
Вакцина проти сказу (див. CDC)
Інактивований вірус
Внутрішньошкірний* або підшкірний
Вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) (див. CDC)
Рекомбінантний антиген вірусного глікопротеїну
В/м
Ротавірусна вакцина (див. CDC)
Живий вірус
Пероральний
Вакцина проти натуральної віспи (див. CDC)
Живий осповакцинний вірус
Внутрішньошкірно через пристрій для множинних проколів
Правцевий анатоксин (див. CDC)
Інактивований токсин (анатоксин)
В/м†
Вакцина проти кліщового енцефаліту (див. CDC)
Інактивований вірус
В/м
Туберкульоз (див. вище бацила Кальметта-Герена)
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Вакцина проти тифу (див. CDC)
Капсульний полісахарид
В/м
Вакцина проти тифу (див. CDC)
Жива ослаблена вакцина
Пероральний
Вакцина проти вірусу вітряної віспи (див. CDC)
Живий вірус
Підшкірний
Вакцина проти жовтої лихоманки (див. CDC)
Живий вірус
Підшкірний
Вакцина проти герпесу зостер (див. CDC)
Рекомбінантна, ад'ювантна
В/м†
* Доза для внутрішньошкірного введення є нижчою і використовується лише для передконтактної вакцинації.
† Препарати з ад'ювантами слід вводити в/м.
‡ Вакцина проти правця-дифтерії містить таку ж кількість правцевого анатоксину, що і вакцина проти дифтерії-правця-кашлюку або дифтерії-правця, але із зменшеною дозою дифтерійного анатоксину.
CDC — Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC); в/м — внутрішньом'язово; ПА — правцевий анатоксин.
Змінено на основі Рекомендацій Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) стосовно вакцинації. Доступ здійснено у квітні 2024 р.